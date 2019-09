Katarzyna Kawa przegrała z Australijką Priscillą Hon 0:6, 6:1, 4:6 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA na kortach twardych w japońskiej Hiroszimie (z pulą nagród 250 tysięcy dolarów).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bianca Andreescu przywiozła trofeum za US Open do Kanady. Wideo © 2019 Associated Press

Kilka lat wcześniej Kawa dwukrotnie pokonała Hon, na nawierzchni ziemnej.

Reklama

Pod koniec lipca Kawa dotarła do finału zawodów WTA w łotewskiej Jurmale. Przegrała z reprezentantką gospodarzy Anastasiją Sevastovą 6:3, 5:7, 4:6.

Wynik pierwszej rundy:

Priscilla Hon (Australia) - Katarzyna Kawa (Polska) 6:0, 1:6, 6:4