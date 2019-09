Turniej WTA w Hiroszimie. Japonki Hibino i Doi w półfinałach

Dwie reprezentantki gospodarzy zagrają w półfinałach tenisowego turnieju WTA w Hiroszimie. Nao Hibino pokonała najwyżej rozstawioną Su-Wei Hsieh z Tajwanu 6:4, 6:3 i zmierzy się z Rumunką Mihaelą Buzarnescu, a Misaki Doi - z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową.

Obie Japonki awansowały też wspólnie do finału debla. Zmierzą się w nim z rodaczką Miyu Kato i Australijką Storm Sanders.

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Nao Hibino (Japonia) - Su-Wei Hsieh (Tajwan, 1) 6:4, 6:3



Mihaela Buzarnescu (Rumunia) - Alison Van Uytvanck (Belgia, 3) 6:4, 7:5

Misaki Doi (Japonia) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania, 7) 7:5, 6:1



Wieronika Kudiermietowa (Rosja, 2) - Laura Siegemund (Niemcy, 8) 6:3, 4:6, 6:2