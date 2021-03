Środowa rywalka Igi Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju Garbine Muguruza oceniła, że mimo młodego wieku 19-letnia Polka należy do światowej czołówki. "Jutro czeka mnie mecz z bardzo dobrą tenisistką" - powiedziała Hiszpanka na konferencji prasowej.

Rozstawiona z numerem ósmym Świątek w 1. rundzie imprezy na twardych kortach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (pula nagród 1,83 mln dol.) miała wolny los, a w 2. pokonała Japonkę Misaki Doi 6:2, 6:4.



"Choć prowadziłam przez cały mecz, to wiedziałam, że muszę pracować bardzo ciężko. Pierwsze spotkania są zawsze trudne" - skomentowała Polka na konferencji prasowej.



Był to jej pierwszy występ po turnieju w Adelajdzie pod koniec lutego, gdzie triumfowała i odniosła drugi największy sukces w karierze - po zwycięstwie w wielkoszlemowym French Open w ubiegłym roku.



"Nauczyłam się już, że nie powinnam +przynosić ze sobą na kort+ wszystkich poprzednich zwycięstw. Muszę się skupić na każdym meczu, jakby to była nowa podróż" - dodała Świątek.



Osiem lat starsza Muguruza (nr 9.) rozegrała swoje spotkanie z reprezentantką USA Amandą Anisimovą później. Urodzona w Wenezueli reprezentantka Hiszpanii zwyciężyła 6:4, 6:2. Była liderka światowego rankingu jeszcze nigdy nie rywalizowała ze Świątek w rozgrywkach WTA.



"Cieszę się, że będę mogła zmierzyć się z zawodniczką, z którą jeszcze z jakiegoś powodu nie grałam - tym bardziej że należy do czołówki. W ubiegłym roku triumfowała we French Open, to był wielki moment w jej karierze. Nigdy nie jest łatwo zwyciężyć w Wielkim Szlemie, więc jutro czeka mnie mecz z bardzo dobrą tenisistką. Nie mogę się doczekać" - powiedziała Muguruza.



Świątek zajmuje obecnie najwyższe w karierze 15. miejsce w rankingu WTA. Muguruza jest szesnasta.



Środowy mecz tych tenisistek ma się rozpocząć ok. godziny 16.



