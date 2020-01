Dwie reprezentantki USA - utytułowana, 38-letnia Serena Williams i o 13 lat młodsza Jessica Pegula - zagrają w finale tenisowego turnieju WTA w Auckland. Pierwsza z nich zagra w finale imprezy tego cyklu po raz 98., a jej rodaczka - trzeci.

W półfinale najwyżej rozstawiona Williams zaledwie w trzy kwadranse pokonała inną Amerykankę Amandę Anisimovą 6:1, 6:1.



W meczu o tytuł będzie miała okazję "pomścić" swoją deblową partnerkę Dunkę Caroline Wozniacki, która przegrała z Pegulą 6:3, 4:6, 0:6.

- Byłam dziś w transie, to był jeden z tych dni. Grałam z bardzo dobrą zawodniczką i jeszcze lepszym człowiekiem, więc wiedziałam, że muszę do tego podejść na poważnie. To dobre uczucie - skomentowała doświadczona Williams, która powalczy w niedzielę o 73. tytuł.

Wraz z Wozniacki dotarły do finału gry podwójnej. Mająca polskie korzenie Dunka rozgrywa przedostatni turniej w karierze - z tenisem kończy po wielkoszlemowym Australian Open.

Wyniki półfinałów singla:

Serena Williams (USA, 1) - Amanda Anisimova (USA, 3) 6:1, 6:1



Jessica Pegula (USA) - Caroline Wozniacki (Dania, 5) 3:6, 6:4, 6:0