Turniej WTA w Auckland. Bianca Andreescu zagra w finale

Kanadyjka Bianca Andreescu kontynuuje zwycięską passę w turnieju tenisowym WTA w Auckland (pula nagród 250 tys. dol.). W półfinale wyeliminowała rozstawioną z numerem trzecim reprezentantkę Tajwanu Su-Wei Hsieh i zagra o pierwszy w karierze tytuł.

Zajmująca 152. miejsce na świecie 18-letnia Andreescu jest objawieniem imprezy w Nowej Zelandii.



Do turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje, a w fazie głównej pokonała Węgierkę Timeę Babos, rozstawioną z "jedynką" Dunkę Caroline Wozniacki i słynną Amerykankę Venus Williams.

- Nie wiem, co się dzieje. Moim celem było przejście kwalifikacji - przyznała Andreescu, która jest coraz bliżej do bezpośredniego awansu do głównej drabinki rozpoczynającego się 14 stycznia w Melbourne wielkoszlemowego Australian Open.

W niedzielnym finale przeciwniczką Kanadyjki będzie broniąca tytułu Niemka Julia Goerges.

Wyniki półfinałów:

Julia Goerges (Niemcy, 2) - Viktoria Kuzmova (Słowacja) 6:1, 7:6 (8-6)



Bianca Andreescu (Kanada) - Su-Wei Hsieh (Tajwan, 3) 6:3, 6:3