Turniej w Polsce już bez Radwańskiej. Przegrała w trzech setach

W rankingu WTA młodsza z sióstr Radwańskich zajmuje obecnie 412 miejsce. Wszystko wskazuje na to, że powrót do najlepszych momentów kariery będzie już w jej przypadku praktycznie niemożliwy, ale Urszula mimo to kontynuuje swoją karierę zawodową. W Kozerkach niespełna 33-letnia tenisistka miała okazję zagrać przed własną publicznością, jednak był to jedynie występ w kwalifikacjach, w dodatku zakończony już na pierwszym spotkaniu.