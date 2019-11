Turniej Next Gen Finals. Niespodziewany triumf Sinnera

Jannik Sinner niespodziewanie triumfował w Next Generation ATP Finals w Mediolanie, czyli turnieju masters dla ośmiu najlepszych tenisistów sezonu do lat 21. 18-letni Włoch w finale pokonał najwyżej rozstawionego Australijczyka Alexa de Minaura 4:2, 4:1, 4:2.

Sinner w światowym rankingu zajmuje dopiero 95. miejsce. W turnieju wziął udział dzięki tzw. dzikiej karcie, którą organizatorzy mogli przyznać tenisiście z Italii.

De Minaur (ATP 18.) do finału tej imprezy dotarł po raz drugi z rzędu. W ubiegłym roku uległ w nim Stefanosowi Tsitsipasowi. Grek, który w drodze do tego sukcesu wyeliminował Huberta Hurkacza, zdecydował się nie bronić tytułu, bo awansował także do kończącej sezon imprezy ATP Finals w Londynie (10-18 listopada).

Wynik finału:

Jannik Sinner (Włochy, 8) - Alex de Minaur (Australia, 1) 4:2, 4:1, 4:2.

