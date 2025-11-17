Turniej Finałowy Pucharu Davisa w kanałach Polsat Sport

W 2025 roku do Pucharu Davisa przystąpiło aż 157 reprezentacji, co sprawia że to największe coroczne rozgrywki międzynarodowe w świecie sportu! Prestiżowego trofeum bronią Włosi, nic więc dziwnego, że tegoroczny turniej finałowy odbywa się na ich terenie. Pozostali uczestnicy to Argentyna, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania oraz Niemcy. Telewizja Polsat jest oficjalnym polskim nadawcą Pucharu Davisa oraz jego żeńskiego odpowiednika, czyli Billie Jean King Cup.

Widowiskowa formuła tych reprezentacyjnych rozgrywek, to dla fanów okazja by podziwiać swoich ulubieńców w zupełnie innym wydaniu niż przez większość sezonu. Każdy mecz rozgrywany jest w formule dwóch pojedynków singlowych oraz jednego deblowego rozstrzygającego o zwycięstwie. Ćwierćfinały turnieju Final 8 Pucharu Davisa zaplanowane są na wtorek, środę i czwartek. Mecze półfinałowe odbędą się w piątek i sobotę, a wielki finał kibice obejrzą w niedzielę.

Sześć dni i siedem meczów z udziałem topowych gwiazd tenisa z ośmiu reprezentacji

W pierwszym ćwierćfinale Francja zmierzy się z Belgią, a transmisja tego pojedynku dostępna będzie 18 listopada od godz. 16:00 w Polsacie Sport 2. O tej samej godzinie i na tym samym kanale, ale dzień później zmierzą się Włochy oraz Austria. Trzeci ćwierćfinał pomiędzy Hiszpanią i Czechami w czwartek 20 listopada od godz. 10:00 transmitować będzie Polsat Sport 1. Tego samego dnia, ale od godz. 19:00 w Polsacie Sport 2 oglądać można ostatni mecz ćwierćfinałowy pomiędzy reprezentacjami Argentyny oraz Niemiec.

Pierwszy półfinał w piątek o godz. 16:00 pokaże Polsat Sport 3, a transmisja drugiego starcia tej fazy zaplanowana jest na sobotę na godzi. 12:00 w Polsacie Sport Premium 1. Wielki finał w niedzielę 23 listopada o godz. 15:00 pokaże Polsat Sport Premium 1. Mecze skomentują Tomasz Tomaszewski, Tomasz Lorek i Filip Gawęcki.

Terminarz turnieju Final 8 Pucharu Davisa 2025:

Ćwierćfinały

Polsat Sport 2 - Wtorek 18 listopada (godz. 16:00): Francja v Belgia

Polsat Sport 2 - Środa 19 listopada (godz.16:00): Włochy v Austria

Polsat Sport 1 - Czwartek 20 listopada (godz.10:00): Hiszpania v Czechy

Polsat Sport 2 - Czwartek 20 listopada (godz. 19:00): Argentyna v Niemcy

Półfinały

Polsat Sport 3 - Piątek 21 listopada (16:00): Francja lub Belgia v Włochy lub Austria

Polsat Sport Premium 1 - Sobota 22 listopada (12:00): Hiszpania lub Czechy v Argentyna lub Niemcy

Finał

Polsat Sport Premium 1 - Niedziela 23 listopada (15:00): Zwycięzca półfinału 1 v Zwycięzca półfinału 2

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

