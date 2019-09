Turniej ATP w Sankt Petersburgu. Daniił Miedwiediew w finale

Rozstawiony z numerem pierwszym Daniił Miedwiediew awansował do finału turnieju ATP w Sankt Petersburgu. W sobotę rosyjski tenisista pokonał Białorusina Jegora Gerasimowa 7:5, 7:5. Jego ostatnim rywalem będzie grający z "czwórką" Chorwat Borna Corić.

Miedwiediew do finału imprezy rangi ATP dotarł po raz 12. Na koncie ma pięć zwycięstw. Coric natomiast stanie przed szansą wygrania trzeciego turnieju w karierze. Trzykrotnie przegrywał decydujące spotkania.

Wyniki półfinałów:

Borna Corić (Chorwacja, 4) - Joao Sousa (Portugalia) 3:6, 7:6 (7-5), 6:1



Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Jegor Gerasimow (Białoruś) 7:5, 7:5

Zdjęcie Daniił Miedwiediew / PAP/EPA