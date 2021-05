Kamil Majchrzak przegrał w 1. rundzie turnieju ATP w Rzymie z rozstawionym z "13" Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem 1:6, 3:6. W turnieju panów nie gra już żaden Polak. U pań Iga Świątek w środę zmierzy się z Madison Keys.

"Ile można, no ile można grać w linię, po netach? No kuźwa, co ja mam zrobić?" - krzyczał Kamil Majchrzak w drugim secie po jednej z nieudanych swoich akcji i punkcie zdobytym przez Kanadyjczyka. Polak przegrał łatwo mecz z renomowanym rywalem, 14. w rankingu ATP. Był bez szans. Postawił się dopiero w końcówce spotkania, przy stanie 1:6, 1:5.



W pierwszym secie Polak wygrał tylko jednego gema i 14 punktów. Set trwał niespełna pół godziny. Majchrzak słabo serwował, nie radził sobie z zagraniami z returnu. Przewaga Shapovalova była wyraźna.

W drugim secie Kanadyjczyk kontynuował dobrą grę. Spokojnie doprowadził do stanu 5:1. W pewnym momencie miał bilans dziewięciu kolejnych wygranych gemów. Majchrzak przerwał jednak tę passę, nieoczekiwanie przełamując serwis rywala. Zdołał jeszcze wygrać kolejny gem. Zakończył spotkanie w miarę honorowo 1:6, 3:6. Mecz trwał godzinę pięć minut.

Majchrzak zagrał w turnieju głównym turnieju ATP 1000 po raz pierwszy w karierze. Dostał się do niego dzięki udanemu występowi w kwalifikacjach. Zebrał cenne doświadczenie.

Shapovalov w drugiej rundzie zagra z Włochem Stefano Travaglią. Transmisje z turnieju w Polsacie Sport.



I runda turnieju Internationali BNL Italia (pula nagród 2 082 960 euro)

Kamil Majchrzak (Polska) - Denis Shapovalov (Kanada, 13) 1:6 , 3:6.

Gem, set, mecz. Denis Shapovalov pokonuje Kamila Majchrzaka 6:1, 6:3. Mecz trwał godzinę 5 minut. Polak dobrze grał tylko w końcówce spotkania. Ma już za sobą debiut w turnieju ATP Masters 1000. Może następnym razem pójdzie lepiej.



1:6, 3:5. Polak zaczął grać dużo lepiej. W tym gemie miał - pierwszego w meczu - asa serwisowego. Czy pójdzie za ciosem?



1:6, 2:5. Nieoczekiwanie Majcharzak przełamuje serwis Shapovalova. Walczy do końca.



1:6, 1:5. Kolejne przełamanie serwisu polskiego tenisisty. Majchrzak nie potrafi znaleźć sposobu na Shapovalova.



1:6, 1:4. Shabpovalov traci w tym gemie punkt. Kończy go efektownym wolejowym skrótem.



1:6, 1:3. Uff, jest gem dla Majchrzaka w drugim secie. Może to pomoże ambitnemu Polakowi. Shapovalov też popełnia błędy.



1:6, 0:3. Shapovalov wygrywa dziewiątego gema z rzędu. Jest bardzo spokojny i pewny. Nie daje na razie Polakowi żadnych szans.



1:6, 0:2. "Ile można, no ile można grać w linię, po netach. No kuźwa, co ja mam zrobić" krzyczał zdenerwowany Majcharzak po kolejnym błędzie. Wcześniej Kanadyjczyk trafił w linię. Przełamanie serwisu Polaka, pierwsze w tym secie.



1:6, 0:1. Shapovalov miał teraz trochę trudniej, ale wygrywa swój gem serwisowy.



Bardzo słaby set w wykonaniu Kamila Majchrzaka nawet biorąc o różnice dzielące jego i Kanadyjczyka w rankingu. Polak ugrać jednego gema, zdobył zaledwie 14 punktów. Słabo i niepewnie serwuje, nieskutecznie returnuje. Polaka stać na lepszą grę, czy pokaże ją w drugim secie?



1:6. Nie minęło pól godziny i Polak przegrywa seta.



1:5. Wścieka się Kamil po kolejnych nieudanych zagraniach. Grał słabiej. Nie wychodzą mu returny, próby gry z kontrataku.



1:4. Ogromna przewaga Shapovalova. Po raz drugi przełamuje serwis Majchrzaka. Wygrywa gema do 0.



1:3. Kanadyjczyk spokojnie wygrywa gema, stracił jeden punkt. Gra dużo bardziej agresywniej niż tenisista z Piotrkowa Tryb.



1:2 Znów zacięty gem. Niestety, Shapovalov przełamuje serwis Majchrzaka. Polak słabiej podaje, miał już trzy podwójne błędy w meczu, z czego dwa w tym gemie.



1:1. Kanadyjczyk wygrywa gema bez straty punktu.



1:0. Zacięty gem, Majchrzak kończy go przy drugiej nadarzającej się okazji. Dobry początek.



Mecz zaczął serwisem Polak.



Majchrzak do turnieju głównego przebił się przez eliminacje. W decydującym spotkaniu pokonał Japończyka Yoshihito Nishiokę 6:3, 6:1.



Los nie był łaskawy dla Polaka, który w pierwszej rundzie trafił na turniejową "13" Kanadyjczyka Denisa Shapovalova.



W poniedziałek z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz, który skreczował w meczu z Lorenzem Musettim.

Wcześniej odpadła Magda Linette po porażce z Czeszką Petrą Kvitovą. W drugiej rundzie jest natomiast Iga Świątek. Polka na otwarcie zmierzyła się z Alison Riske. Amerykanka zrezygnowała z gry z powodu kontuzji pod koniec pierwszego seta.



