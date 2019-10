Turniej ATP w Pekinie. Murray przegrał z Thiemem w ćwierćfinale

​Brytyjczyk Andy Murray przegrał z Austriakiem Dominikiem Thiemem 2:6, 6:7 (3-7) w ćwierćfinale tenisowego turnieju ATP w Pekinie. W najlepszej czwórce w komplecie znaleźli się najwyżej rozstawieni zawodnicy.

32-letni Brytyjczyk, który w ostatnich latach zmagał się z przewlekłymi kłopotami zdrowotnymi, mozolnie walczy o powrót do czołówki. W styczniu, tuż przed Australian Open, zapowiedział, że prawdopodobnie po lipcowym Wimbledonie zakończy karierę. Jeszcze tego samego miesiąca przeszedł drugą w karierze operację biodra, a do rywalizacji - ale tylko w grze podwójnej - wrócił w czerwcu. W sierpniu były lider rankingu ATP wznowił starty w singlu, a na pierwsze zwycięstwo w tej konkurencji po operacji czekał do 24 września.

W Pekinie najpierw wyeliminował rozstawionego z numerem ósmym Włocha Matteo Berrettiniego, a później pokonał też rodaka Camerona Norrie'ego. Najwyżej rozstawiony Thiem okazał się jednak zbyt silny.

Austriak w półfinale zmierzy się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (nr 4.), który w piątek wygrał z Włochem Fabio Fognignim 3:6, 6:3, 6:1 w jedynym tego dnia trzysetowym pojedynku.

W drugiej parze zmierzą się Niemiec Alexander Zverev (2.) i Grek Stefanos Tsitsipas (3.). Obaj wyeliminowali amerykańskich rywali - odpowiednio, Sama Querreya i Johna Isnera.

Do finału debla zakwalifikowali się w piątek broniący tytułu Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Rozstawiony z "dwójką" polsko-brazylijski duet pokonał Chaczanowa i jego rodaka Andrieja Rublowa 7:5, 7:5.

Lubinianin jest jedynym Polakiem w obsadzie turnieju w Pekinie (pula nagród 3,5 mln dol.).

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Dominic Thiem (Austria, 1) - Andy Murray (Szkocja) 6:2, 7:6 (7-3)



Karen Chaczanow (Rosja, 4) - Fabio Fognini (Włochy, 6) 3:6, 6:3, 6:1



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 3) - John Isner (USA) 7:6 (7-3), 6:3



Alexander Zverev (Niemcy, 2) - Sam Querrey (USA) 7:6 (7-3), 6:2