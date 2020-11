Turniej ATP w Paryżu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo w ćwierćfinale debla

Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Brytyjczyków Jamiego Murraya i Neala Skupskiego 6:2, 1:6, 10-6 i zagrają w ćwierćfinale halowego turnieju tenisowego ATP Masters 1000 w Paryżu. Ich kolejnymi rywalami będą Francuzi Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert.

Rozstawieni z numerem czwartym Kubot i Melo właśnie od 1/8 finału zaczęli udział w paryskiej imprezie. Na otwarcie mieli bowiem tzw. wolny los. A parę tych samych Brytyjczyków pokonali też niedawno w finale turnieju ATP w Wiedniu.

Lubinianin i jego partner walczą wciąż o udział w ATP Finals. Obecnie znajdują się na ósmym, ostatnim gwarantującym przepustkę do kończącej sezon imprezy masters, miejscu w rankingu "Battle for London" (uwzględniającym tylko tegoroczne wyniki).



W ćwierćfinale debla w Paryżu są także Hubert Hurkacz i kanadyjski tenisista Felix Auger-Aliassime. W 2. rundzie pokonali najwyżej rozstawionych Kolumbijczyka Roberta Faraha i Argentyńczyka Horacio Zeballosa 6:3, 3:6, 10-6.



Hurkacz ze zmaganiami indywidualnymi w stolicy Francji (pula nagród 3,73 mln euro) pożegnał się już po meczu otwarcia, w którym uległ po zaciętym spotkaniu Radu Albotowi 5:7, 7:6 (7-5), 4:6. Mołdawianin to tzw. szczęśliwy przegrany - przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale w turnieju głównym zastąpił tenisistę, który się wycofał. W drugim z rzędu występie w singlu Hurkacz odpadł po porażce z "lucky loserem".



Wyniki meczów 2. rundy (1/8 finału) gry podwójnej:

Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime (Polska, Kanada) - Robert Farah, Horacio Zeballosa (Kolumbia, Argentyna, 1) 6:3, 3:6, 10-6



Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia) - Jamie Murray, Neal Skupski (Wielka Brytania) 6:2, 1:6, 10-6