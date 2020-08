Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z reprezentantami gospodarzy Stevem Johnsonem i Austinem Krajickiem 3:6, 6:7 (4-7) w 2. rundzie debla w turnieju ATP rangi Masters1000 na kortach twardych w Nowym Jorku.

Lubinianin i jego partner poprzedni wspólny występ zaliczyli pod koniec lutego. Późniejsze plany startowe pokrzyżowała im - tak jak całej reszcie tenisistów - pandemia koronawirusa. Okres przymusowej przerwy w rywalizacji spędzali osobno i ponownie połączyli siły dopiero teraz w USA. Nowojorska impreza jest pierwszą w cyklu ATP od momentu wznowienia zmagań w cyklu.

W pierwszej rundzie singla i drugiej debla z rywalizacją pożegnał się Hubert Hurkacz. W eliminacjach odpadł z kolei Kamil Majchrzak.

Turniej Western&Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 4,22 mln dol.) z powodu koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wynik meczu 2. rundy debla:

Steve Johnson, Austin Krajicek (USA) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) 6:3, 7:6 (7-4).