Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Nowym Jorku. Polak przegrał z wyżej notowanym Amerykaninem Johnem Isnerem 5:7, 4:6. Spotkanie trwało godzinę i 36 minut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Dawid Celt: Bardzo tego żałuję. Wideo INTERIA.TV

Wcześniej z zawodami w Nowym Jorku, które są "rozgrzewką" przed rozpoczynającym się 31 sierpnia wielkoszlemowym US Open, pożegnały się Iga Świątek i Magda Linette.

Reklama

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.



Wynik meczu 1. rundy:

John Isner (USA) - Hubert Hurkacz (Polska) 7:5, 6:4.