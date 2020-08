Japoński tenisista Kei Nishikori, finalista US Open z 2014 roku, ogłosił w niedzielę, że z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa zmuszony jest wycofać się z turnieju ATP serii Masters 1000, który w tym roku wyjątkowo został przeniesiony z Cincinnati do Nowego Jorku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szarapowa pokazała umiejętności bokserskie. Rosjanka tak dba o formę. Wideo INTERIA.TV

"Mam do przekazania złą wiadomość. Dziś o poranku na Florydzie zostałam przebadany pod kątem Covid-19 i wynik jest pozytywny" - poinformował 31. tenisista światowego rankingu.

Reklama

Jak dodał, z tego powodu musi zrezygnować ze startu w Nowym Jorku.



"Mój sztab i ja kolejny test przesiewowy wykonamy w piątek i wtedy przekażemy nowe informacje" - wspomniał.



Jak podkreślił, czuje się dobrze i ma niewiele objawów, ale zdecydował się pojechać do szpitala i zrobić test.



"Teraz przymusowa izolacja" - zaznaczył mieszkający i trenujący na Florydzie zawodnik.



Po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa pod znakiem zapytania stoi występ 30-letniego Nishikoriego w nowojorskim US Open, dopiero drugiej w tym roku imprezy wielkoszlemowej, która ma się rozpocząć 31 sierpnia bez udziału publiczności.



Japończyk na kortach Flushing Meadows dotarł do finału w 2014 roku, ale uległ Chorwatowi Marinowi Cziliciowi. W 2015 dotarł najwyżej w klasyfikacji tenisistów - był wówczas czwarty. Później jego kariera została przystopowana z powodu licznych kontuzji.