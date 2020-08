Lider rankingu tenisistów Novak Djoković odniósł zwycięstwo w swoim pierwszym od pół roku oficjalnym meczu, awansując do 1/8 finału turnieju ATP rangi Masters1000 na kortach twardych w Nowym Jorku. Serb pozostaje niepokonany w tym sezonie w spotkaniach o stawkę.

Djoković występ zaczął od drugiej rundy, w pierwszej miał bowiem tzw. wolny los. Zawodnik z Belgradu wygrał z Litwinem Ricardasem Berankisem 7:6 (7-2), 6:4. Zwycięstwo nie przyszło Serbowi gładko - zaliczył siedem podwójnych błędów i dwukrotnie prosił o pomoc medyczną w związku z urazem szyi. Z powodu tej kontuzji zrezygnował ze startu w deblu w tym turnieju. Po meczu singlowym przyznał, że miała ona wpływ na jego poniedziałkowy występ, zwłaszcza jeśli chodzi o serwis.

- Mam problem z szyją od czterech dni. Nie jest tak, jak chciałbym, aby było, ale zmierza to w dobrym kierunku. Jest coraz lepiej. Zobaczymy, co będzie dalej - zaznaczył podczas wirtualnej konferencji.

Podczas przerwy medycznej - w związku z pandemią koronawirusa - zarówno on, jak i turniejowy fizjoterapeuta mieli założone maseczki i ochronne okulary.

Tegoroczny bilans meczów Serba w oficjalnych statystykach to 19-0. Wraz z drużyną narodową triumfował w ATP Cup, a następnie cieszył się z indywidualnych sukcesów w wielkoszlemowym Australian Open i imprezie ATP w Dubaju. Jego dalsze plany startowe pokrzyżowała - tak jak w przypadku reszty tenisistów - pandemia.

Podczas przymusowej przerwy w grze Djoković zorganizował na Bałkanach cykl turniejów pokazowych Adria Tour. Naraził się za to potem na dużą krytykę, gdyż wraz z innymi uczestnikami nie przestrzegał zasady dystansu społecznego (obowiązujące wówczas w Serbii i Chorwacji przepisy nie nakazywały tego). W czerwcu okazało się, że kilka osób biorących udział w tym przedsięwzięciu zostało zakażonych. W tym gronie był też sam lider światowego rankingu.

Obecnie Djoković przygotowuje się do startu w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym US Open. Z rywalizacją w turnieju Western&Southern Open, który w tym roku został przeniesiony z powodu pandemii z Cincinnati do Nowego Jorku, w drugiej rundzie odpadli Dominic Thiem i Alexander Zverev. Rozstawiony z "dwójką" Austriak niespodziewanie musiał uznać wyższość Serba Filipa Krajinovicia 2:6, 1:6, a Niemiec (5.) Brytyjczyka Andy'ego Murraya 3:6, 6:3, 5:7.

Z Polaków w obsadzie pozostał już tylko deblista Łukasz Kubot, którego czeka we wtorek występ w drugiej rundzie. Hubert Hurkacz pożegnał się już z rywalizacją zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej, a Kamil Majchrzak nie przeszedł eliminacji.

