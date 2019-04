Rozstawiony z numerem drugim hiszpański tenisista Rafael Nadal awansował do półfinału turnieju ATP na kortach ziemnych w Monte Carlo (pula nagród 5,2 mln euro). Jedenastokrotny zwycięzca tej imprezy pokonał Argentyńczyka Guido Pellę 7:6 (7-1), 6:3.

Zdjęcie Rafael Nadal świetnie czuje się na kortach ziemnych /PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER /PAP/EPA

Spotkanie zaczęło się niespodziewanie, bowiem od prowadzenia Argentyńczyka 4-1. Kolejne cztery gemy wygrał jednak broniący tytułu Nadal i doszło do zaciętej końcówki seta.

Ostatecznie o wyniku pierwszej partii, trwającej prawie półtorej godziny, zadecydował tie-break. W nim zdecydowaną przewagę miał już faworyt, który zwyciężył 7-1 (Pella jedyny punkt zdobył przy stanie 6-0 dla Nadala). Drugi set był krótszy i mniej emocjonujący. Nadal prowadził już 5:1, ostatecznie zwyciężył 6:3.

- Zacząłem bardzo źle. Przeciwnik grał agresywnie i cieszę się, że udało się mi z tego wydostać (...). Ważne było zakończyć to spotkanie w dwóch setach - przyznał Hiszpan.



W Monte Carlo Nadal był niepokonany w latach 2005-12 oraz 2016-18. Teraz ma szansę po raz 12. triumfować w tej prestiżowej, jeżeli chodzi o korty ziemne, imprezie.



Wcześniej w piątek doszło do sensacji. Lider światowego rankingu Serb Novak Djoković przegrał z rozstawionym z "dziesiątką" Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 3:6, 6:4, 2:6. To był czwarty pojedynek obu tenisistów - trzy poprzednie wygrał Djoković. Prawie 32-letni Serb dwukrotnie triumfował w Monte Carlo - w 2013 i 2015 roku, ale w piątek nie dał rady młodszemu o dziewięć lat rywalowi.



- Zrobiłem duży postęp pod względem fizycznym - przyznał Rosjanin, nawiązując do faktu, że spotkanie z Djokoviciem trwało prawie dwie i pół godzin.

W półfinale Miedwiediew zmierzy się z kolejnym Serbem Dusanem Lajovicem, który w pierwszym ćwierćfinale pokonał Włocha Lorenzo Sonego 6:4, 7:5.



W grze pojedynczej w Monte Carlo rywalizował Hubert Hurkacz - Polak w pierwszej rundzie przegrał z Chorwatem Borną Coricem. Natomiast w deblu odpadli w piątek Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo, którzy zostali wyeliminowani w ćwierćfinale przez Chorwatów Nikolę Mektica i Franko Skugora.



Wyniki zakończonych ćwierćfinałów:

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Guido Pella (Argentyna) 7:6 (7-1), 6:3

Daniił Miedwiediew (Rosja, 10) - Novak Djokovic (Serbia, 1) 6:3, 4:6, 6:2

Duszan Lajović (Serbia) - Lorenzo Sonego (Włochy) 6:4, 7:5