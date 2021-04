Daniel Evans będzie rywalem rozstawionego z "13" Huberta Hurkacza w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Monte Carlo (pula nagród 2,082 mln euro). Brytyjski tenisista na otwarcie pokonał Serba Dusana Lajovica 6:3, 6:7 (11-13), 6:2.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turniej ATP w Monte Carlo. Hubert Hurkacz - Thomas Fabbiano. Pierwszy set wygrywa Polak (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Hurkacz nieco wcześniej uporał się - również nie bez problemów - z włoskim kwalifikantem Thomasem Fabbiano 6:3, 3:6, 6:3. Oba te spotkania łączy fakt, że były trzysetowe oraz to, iż zaczęły się w poniedziałek. Z powodu deszczu zostały przerwane i dokończone następnego dnia.

Reklama

Zajmujący 16. miejsce w światowym rankingu Polak z 33. w tym zestawieniu Evansem w przeszłości zmierzył się raz i także miało to miejsce na "mączce". W pierwszej rundzie ubiegłorocznej edycji imprezy ATP Masters 1000 w Rzymie górą, po trzysetowym pojedynku, był wrocławianin.

24-letni Polak, który 11 kwietnia triumfował w innym prestiżowym turnieju tej rangi w Miami, starszego o siedem lat Brytyjczyka zna także ze wspólnego startu w deblu. W poprzednim sezonie wystąpili razem w wielkoszlemowym French Open - odpadli w drugiej rundzie.

Hurkacz we wtorek wyjdzie jeszcze raz na kort. Czeka go mecz otwarcia w grze podwójnej, do której zgłosił się z Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassime.

Dwa lata temu, jako kwalifikant, Polak dotarł w prestiżowej imprezie w Monako do 1/8 finału. Tym razem na tym etapie może zmierzyć się z liderem światowego rankingu Serbem Novakiem Djokovicem.