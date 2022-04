Turniej ATP w Miami. Ruud potencjalnym rywalem Hurkacza w finale

Ruud stanie przed szansą wygrania ósmego turnieju w karierze. W tym sezonie wygrał już imprezę w Buenos Aires, ale nie jest ona tak prestiżowa, jak ta na Florydzie.

Casper Ruud w finale. Rywalem Hubert Hurkacz?

W przypadku Cerundolo sporym sukcesem jest już dotarcie do półfinału w Miami. 23-letni Argentyńczyk zajmuje obecnie 103. miejsce w światowym rankingu, ale w najnowszym notowaniu czeka go awans do szóstej dziesiątki.

Do tej pory najlepsze wyniki uzyskiwał na nawierzchni ziemnej, m.in. w lutym osiągnął półfinał w Rio de Janeiro. Dopiero od poprzedniego sezonu zawodnik z Buenos Aires zaczął się pokazywać w głównych drabinkach imprez ATP, wcześniej grał zazwyczaj w challengerach.

Reklama

Mecz Hurkacza z Alcazarem zaplanowany jest na 1.00 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Wcześniej nie mieli okazji grać ze sobą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ATP w Miami: Hubert Hurkacz w finale debla! Zobacz piłkę meczową. WIDEO Polsat Sport

Polak awansował też do finału debla, w którym występuje wspólnie z Amerykaninem Johnem Isnerem. W sobotę ich rywalami będą rozstawieni z numerem szóstym Holender Wesley Koolhof i Brytyjczyk Neal Skupski.

Pula nagród tegorocznego Miami Open wśród mężczyzn to 8,54 mln dolarów.

Wyniki półfinałów:

Casper Ruud (Norwegia, 6) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 6:4, 6:1 Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 14)

wkp/ co/