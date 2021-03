Turniej ATP w Miami. Andy Murray z tzw. dziką kartą

Andy Murray otrzymał tzw. dziką kartę od organizatorów turnieju ATP rangi Masters1000 na kortach twardych w Miami. Słynny brytyjski tenisista, który w ostatnich latach miał przewlekłe kłopoty zdrowotne, w przeszłości triumfował w tej prestiżowej imprezie dwukrotnie.

"To ekscytujące zobaczyć ponownie Andy'ego w Miami. Jako ktoś, kto podczas kariery zmagał się nieraz z kontuzjami, rozumiem i szanuję całą ciężką pracę wykonaną przez niego, by wrócić do touru" - zaznaczył cytowany w komunikacie dyrektor turnieju w Miami (pula nagród 4,3 mln dol.) James Blake, dawniej znany zawodnik.

Murray w dorobku ma trzy tytuły wielkoszlemowe i w przeszłości był liderem światowego rankingu. W ostatnich latach jednak przez długi czas nie był w stanie grać ze względu na kłopoty zdrowotne. W tym czasie przeszedł dwie operacje biodra. Obecnie jest 118. rakietą globu. W Miami triumfował w 2009 i 2013 roku.

33-letniego Szkota zabrakło w tegorocznej obsadzie wielkoszlemowego Australian Open - tuż przed wylotem do Melbourne otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. Ostatnio na początku marca startował w imprezie ATP w Rotterdamie, gdzie odpadł w drugiej rundzie. W tym tygodniu miał rywalizować w Dubaju, ale wycofał się ze względu na narodziny jego czwartego dziecka.

Tegoroczna edycja turnieju w Miami rozpocznie się 24 marca.

