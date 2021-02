​Turniej ATP w Melbourne. Kubot odpadł w ćwierćfinale debla

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Wesley Koolhof odpadli w ćwierćfinale debla turnieju ATP Murray River Open w Melbourne. Polak i Holender musieli uznać wyższość francuskiego duetu Jeremy Chardy-Fabrice Martin (5.) 6:7 (8-10), 3:6.

Bardzo zacięta był pierwsza odsłona tego pojedynku. Kubot i Koolhof nie wykorzystali w nim sześciu piłek setowych. Choć w drugim przewaga Francuzów była wyraźniejsza, to Polak i Holender w końcówce nie odpuszczali. Obronili sześć meczboli, ale przy siódmym już spasowali.



Lubinianin dobrze się zna z Chardym - w przeszłości nieraz startowali razem w deblu.



Kubot i Koolhof na otwarcie dostali wolny los i rywalizację zaczęli od drugiej rundy, która była jednocześnie 1/8 finału. Tym turniejem nie tylko zaczęli sezon, ale i współpracę. Polak przez ostatnie cztery lata tworzył duet z Brazylijczykiem Mercelo Melo.



Murray River Open to jeden z trzech toczących się obecnie w Melbourne turniejów ATP. Stanowią one pierwsze i zarazem ostatnie sprawdziany formy tenisistów po przebyciu kwarantanny na antypodach, a przed Australian Open. Wielkoszlemowe zmagania ruszają w poniedziałek.



Wynik ćwierćfinału debla:



Jeremy Chardy, Fabrice Martin (obaj Francja, 5) - Łukasz Kubot, Wesley Koolhof (Polska, Holandia, 2) 7:6 (10-8), 6:3.