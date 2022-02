Polak, klasyfikowany w rankingu na 79. pozycji do walki we Francji przystępował opromieniony dobrym występem w Pune (Indie), gdzie dotarł do finału. Wydawało się, że w pojedynku z nieznacznie tylko wyżej notowanym przeciwnikiem stać go na sprawienie małej niespodzianki.

Faktycznie, spotkanie było dość zacięte. Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, przegranym przez naszego reprezentanta. W drugim dał się przełamać przy stanie 5:4 dla rywala i zakończył tym samym swój udział w imprezie.



Kamil Majchrzak - Benjamin Bonzi 6:7 (1-7), 4:6