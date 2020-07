Utytułowany hiszpański tenisista Rafael Nadal ogłosił we wtorek swój udział we wrześniowym turnieju ATP w Madrycie. To z kolei stawia pod znakiem zapytania jego start w mającym odbyć się tuż przed tą imprezą wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

"To prawda 'Feli'. Do zobaczenia we wrześniu w Madrycie. Mam nadzieję, że do tego czasu wszystko pójdzie dobrze!" - napisał wicelider światowego rankingu ATP na swoim koncie na Twitterze, odpowiadając na wiadomość od dyrektora turnieju Feliciano Lopeza.

Szef imprezy napisał: "Rozmawiałem z moim przyjacielem Rafaelem Nadalem, który potwierdził udział w Madrycie we wrześniu przyszłego roku! Czekamy na ciebie jak zawsze z otwartymi ramionami".

W przeszłości Nadal pięciokrotnie triumfował w Madrycie. Tegoroczny turniej rozpocznie się 12 września, a główna część - dwa dni później.

Tymczasem wielkoszlemowy US Open ma zostać rozegrany w dniach 31 sierpnia - 13 września. Udział Nadala w imprezie w Madrycie budzi więc wątpliwości co do jego zamiaru występu w Nowym Jorku, gdzie w ubiegłym roku triumfował.

Organizacja US Open w mocno dotkniętym pandemią koronawirusa Nowym Jorku już od dawna wzbudza niepokój wśród niektórych tenisistów.

Sam Nadal na początku czerwca głośno wyraził swoje obawy.

"Jeśli pytacie mnie dzisiaj, czy polecę na US Open, moja odpowiedź brzmi: nie. Nie wiem, jak będzie sytuacja wyglądać za parę miesięcy. Mam nadzieję, że lepiej" - mówił ponad miesiąc temu słynny Hiszpan.

Z kolei trzeci tenisista światowego rankingu Austriak Dominic Thiem przyznał kilka dni temu, że US Open w Nowym Jorku stoi pod znakiem zapytania po tym, jak koronawirus wykrywany jest u kolejnych zawodników. "Z moich informacji wynika, że nic nie jest pewne" - stwierdził.

