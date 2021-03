​Turniej ATP w Dubaju. Porażka Thiema z Harrisem

Austriak Dominic Thiem przegrał z tenisistą z RPA Lloydem George'em Harrisem 3:6, 4:6 w drugiej rundzie turnieju ATP na kortach twardych w Dubaju (pula nagród 1,9 mln dol.).

Czwarty w światowym rankingu Thiem startował w tej imprezie rozstawiony z numerem pierwszym. Jego rywal zajmuje w klasyfikacji ATP 81. miejsce.



Wcześniej Hubert Hurkacz wygrał z Francuzem Richardem Gasquetem 6:3, 6:4 i w 1/8 finału zmierzy się z rozstawionym z "trójką" Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.



Zajmujący 35. miejsce w światowym rankingu Hurkacz dotychczas dwukrotnie mierzył się z 12. w tym zestawieniu Shapovalovem. 24-letni wrocławianin wygrał w 2019 roku oba pojedynki z młodszym o dwa lata leworęcznym przeciwnikiem. Trenerami urodzonego w Tel Awiwie Kanadyjczyka, ćwierćfinalisty ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego US Open, są jego matka Tessa i były rosyjski tenisista Michaił Jużny.



Hurkacz startuje w ZEA także w deblu, do którego zgłosił się razem z Włochem Jannikiem Sinnerem. Ich przeciwnikami w pierwszej rundzie będą Kanadyjczyk Vasek Pospisil i Serb Nenad Zimonjic, którzy dostali od organizatorów tzw. dziką kartę.



Do drugiej fazy zmagań, która w grze podwójnej jest jednocześnie ćwierćfinałem, awansował w poniedziałek rozstawiony z "trójką" Łukasz Kubot, któremu partneruje Holender Wesley Koolhof.