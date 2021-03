Tenisiści Hubert Hurkacz i Jannik Sinner awansowali do ćwierćfinału debla w turnieju ATP w Dubaju po spędzeniu na korcie 16 minut. Ich rywale w meczu 1. rundy - Kanadyjczyk Vasek Pospisil i Serb Nenad Zimonjic - skreczowali przy stanie 3:0 dla polsko-włoskiego duetu.

Specjalizujący się w grze podwójnej Pospisil i Zimonjic zrezygnowali z dalszej rywalizacji tuż po tym jak o przerwę medyczną poprosił Serb. Znaleźli się w obsadzie dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie.

Hurkacz i Sinner, którzy są singlistami, w ćwierćfinale zmierzą się z rozstawionymi z numerem czwartym Ivanem Dodigiem i Filipem Polaskiem. Chorwat i Słowak w drugiej połowie lutego triumfowali w wielkoszlemowym Australian Open.

Polak dzięki deblowi wydłużył swój udział w imprezie na twardych kortach w Dubaju (pula nagród 1,9 mln dol.) - kilka godzin wcześniej odpadł bowiem w 1/8 finału gry pojedynczej. Występujący z "13" Polak przegrał z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem (3.) 4:6, 3:6.

"Z pewnością pokazałem dziś kawał dobrego tenisa. Męczyłem się we wcześniejszych meczach z Hubertem, bo ma on swoje atuty i na pewno nie jest łatwo grać przeciwko niemu. Grałem dobrze i wykorzystałem swoje szanse. Dobrze dziś serwowałem. Czuję się świeży pod względem mentalnym i mam poczucie, że jestem w świetnej formie. Wygląda na to, że wszystko się zgrało. Wykonałem dobrą robotę podczas treningów po Australian Open z Miszą (trenerem Kanadyjczyka jest były rosyjski tenisista Michaił Jużny - PAP). Czuję się pewnie, jeśli chodzi o moją grę i przygotowanie fizyczne, ale niemożliwym jest powiedzenie, kiedy wszystko razem +kliknie+. Nigdy nie ma na to gwarancji" - podsumował Shapovalov, dla którego był to 200. rozegrany mecz w cyklu ATP.

W ćwierćfinale gry podwójnej w ZEA odpadli w środę rozstawieni z "trójką" Łukasz Kubot i Holender Wesley Koolhof. Lepiej powiodło się startującym w turnieju WTA w meksykańskim Monterrey deblistkom Pauli Kani-Choduń i Katarzynie Piter. Na otwarcie pokonały Japonki Nao Hibino i Miyu Kato 7:5, 7:5. Polki czekają na wyłonienie kolejnych przeciwniczek.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Hubert Hurkacz, Jannik Sinner (Polska, Włochy) - Vasek Pospisil, Nenad Zimonjic (Kanada, Serbia) 3:0 - krecz Pospisila i Zimonjica.

