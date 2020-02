Turniej ATP w Dubaju. Djoković z Tsitsipasem w finale

Najwyżej rozstawiony Serb Novak Djoković obronił trzy piłki meczowe i pokonał Francuza Gaela Monfilsa (nr 3.) 2:6, 7:6 (10-8), 6:1 w półfinale tenisowego turnieju ATP w Dubaju (pula nagród 2,79 mln dol.). W finale jego rywalem będzie Grek Stefanos Tsitsipas (nr 2.).

Djoković - lider światowego rankingu - jeszcze nie przegrał w tym roku, a w piątek triumfator Australian Open przedłużył swoją imponującą serię w 2020 roku do 17 meczów. Przy okazji odniósł także 17. zwycięstwo nad Monfilsem.

"Gael był zdecydowanie lepszy w dwóch pierwszych setach. Na szczęście wróciłem do odpowiedniego poziomu w drugiej partii. Wiem, że gram dobrze w obronie, ale to co robił przeciwnik w dwóch setach było niesamowite" - przyznał tuż po pojedynku Djoković.

Słynny Serb cztery razy triumfował w imprezie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - w latach 2009-11 i 2013 roku.

Teraz na jego drodze stanie w finale rozstawiony z drugim numerem Grek Tsitsipas, który gładko pokonał w półfinale Brytyjczyka Daniela Evansa 6:2, 6:3.

W minioną niedzielę Tsitsipas triumfował w turnieju w Marsylii.

Dotychczas Serb i Grek zmierzyli się ze sobą cztery razy i bilans wynosi 2-2.

W turnieju na kortach twardych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich startował Hubert Hurkacz. Polski tenisista odpadł w pierwszej rundzie po porażce z reprezentującym Kazachstan Aleksandrem Bublikiem.

Wyniki półfinałów:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Gael Monfils (Francja, 3) 2:6, 7:6 (10-8), 6:1 Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) - Daniel Evans (W. Brytania) 6:2, 6:3

