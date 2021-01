Kwalifikant Roberto Quiroz będzie rywalem rozstawionego z numerem czwartym Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP w Delray Beach (pula nagród 418 tys. dol.). Ekwadorski tenisista wyeliminował w drugiej rundzie chorwackiego weterana Ivo Karlovicia 6:2, 6:4.

Mecz Polaka z reprezentantem Ekwadoru ma się rozpocząć w poniedziałek wieczorem czasu polskiego.

Quiroz zajmuje 293. miejsce w rankingu ATP, a wyeliminowanie 148. w tym zestawieniu Karlovicia (w 2008 roku był 14.) zajęło mu niespełna godzinę. Mierzący 2,11 m Chorwat pod koniec lutego skończy 42 lata.



Młodszy o 13 lat Ekwadorczyk, który trzyma rakietę w lewej ręce, nigdy wcześniej nie zmierzył się z Hurkaczem. Będący 35. rakietą świata Polak w 1/8 finału wygrał z Kolumbijczykiem Danielem Elahim Galanem 6:2, 6:2. Był to jego pierwszy mecz w tym roku - w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los.



Wrocławianin, który w lutym będzie obchodził 24. urodziny, zgłosił się w zmaganiach na kortach twardych w Delray Beach również do debla, w którym jego partnerem miał być John Isner. Duet wycofał się, a jako powód podano kontuzję Amerykanina, który przystąpił potem jednak do rywalizacji w singlu.



Po zakończeniu występu na Florydzie Hurkacz uda się do Australii, gdzie po obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie rozpoczną się turnieje WTA i ATP, a 8 lutego ruszy rywalizacja w wielkoszlemowym Australian Open.

