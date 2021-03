Słynny tenisista Roger Federer przegrał z Gruzinem Nikolosem Bassilaszwilim 6:3, 1:6, 5:7 w ćwierćfinale turnieju ATP w Dausze. To był drugi mecz 39-letniego Szwajcara po jego prawie 14-miesięcznej przerwie. Pojedynek trwał prawie dwie godziny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Rogera Federer - Dan Evans skrót meczu (ATP MEDIA). Wideo © 2021 Associated Press

Federer miał w tym spotkaniu nawet meczbola, ale nie wykorzystał go, a potem sam przegrał własne podanie. Dziesięć lat młodszy Bassilaszwili, który zajmuje obecne 42. miejsce w światowym rankingu, wykorzystał trzeciego meczbola.



Federer, zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych, obecnie szósty w rankingu światowym, startował w stolicy Kataru z numerem drugim.



Ostatnim meczem o stawkę Federera był półfinał wielkoszlemowego Australian Open, 30 stycznia 2020 roku, w którym przegrał z Serbem Novakiem Djokovicem. Tydzień później wystąpił jeszcze w pokazowym spotkaniu z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Następnie do kibiców dotarła informacja o pierwszej, a po kilku kolejnych miesiącach także o drugiej operacji kolana Federera.



Z turnieju w Dausze odpadł także rozstawiony z "czwórką" Kanadyjczyk Denis Shapovalov, który uległ Amerykaninowi Taylorowi Fritz 7:5, 3:6, 5:7. W półfinale jest już też Rosjanin Andriej Rublow, który by znaleźć się tak daleko nie musiał rozegrać żadnego meczu. W pierwszej rundzie miał wolny los, a w kolejnych dwóch jego rywale oddali spotkania walkowerem.



Wyniki ćwierćfinałów turnieju ATP w Dausze:



Nikoloz Basilaszwili (Gruzja) - Roger Federer (Szwajcaria, 2) 3:6, 6:1, 7:5

Andriej Rublow (Rosja, 3) - Marton Fucsovics (Węgry) - walkower

Taylor Fritz (USA) - Denis Shapovalov (Kanada, 4) 5:7, 6:3, 7:5