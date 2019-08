Turniej ATP w Cincinnati. Rafael Nadal zrezygnował ze startu

Hiszpan Rafael Nadal, który w niedzielę triumfował w finale turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu, oficjalnie potwierdził, że nie wystąpi w najbliższych zawodach na kortach twardych w Cincinnati - poinformowali organizatorzy.

Oficjalnie powodem jego rezygnacji ze startu w Western & Southern Open 2019 jest zmęczenie sezonem.

Już podczas konferencji po niedzielnym finale z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem wygranym przez Hiszpana 6:3, 6:0, gdy zdobył 83. tytuł w karierze i 35. w turnieju rangi Masters 1000, tenisista z Majorki zapowiedział, że zastanawia się nad startem w Cincinnati. W poniedziałek podjął ostateczną decyzję.

Według nieoficjalnych informacji, dbający o zdrowie Hiszpan nie chce, aby, jak w ubiegłym roku, przed US Open 2019 odnowiła mu się kontuzja kolana, która pozbawiła go szansy walki o tytuł w Nowym Jorku. Tegoroczny US Open rozpocznie się 26 sierpnia.