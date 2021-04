Najwyżej rozstawiony Hiszpan Rafael Nadal po zwycięstwie nad rodakiem Pablo Carreno-Bustą (6.) 6:3, 6:2 jest już o krok od 12. triumfu w turnieju ATP na kortach ziemnych w Barcelonie. Tenisista z Majorki w finale zmierzy się z Grekiem StefanosemTsitsipasem (2.).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Piłka po stronie Huberta Hurkacza. Na co stać polskiego tenisistę? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Nadal w konfrontacjach z Carreno-Bustą ma bilans 8-0. Sobotnie zwycięstwo sprawiło, że po raz 69. awansował do finału imprezy rozgrywanej na "mączce". W dorobku ma 60 tytułów wywalczonych na takiej nawierzchni, spośród wszystkich 86 wygranych przez niego turniejów. Najwięcej razy - 13 - cieszył się z sukcesu w wielkoszlemowych French Open. Jest jedynym tenisistą, który był najlepszy w danej imprezie co najmniej 12 razy.

Reklama

W niedzielę to tej listy może dołączyć zmagania w Barcelonie. Jeszcze nigdy nie przegrał tam decydującego meczu. Biorąc zaś pod uwagę finały i półfinały tych zawodów jego imponujący bilans to 23-1. Po dotarciu do czołowej czwórki w nich przegrał tylko raz - w 2019 roku z Austriakiem Dominikiem Thiemem.

W 2018 roku sięgnął po tytuł po gładkim zwycięstwie nad Tsitsipasem (6:2, 6:1). Grek wówczas po raz pierwszy wystąpił w finale turnieju ATP. Teraz awansował do niego po wygranej z rozstawionym z "11" Włochem Jannikiem Sinnerem 6:3, 6:3.

Gracz z Aten imponuje w tym roku w rywalizacji na kortach ziemnych. Wygrał na nich wszystkie dziewięć dotychczasowych meczów i nie stracił przy tym seta. W ubiegłym tygodniu triumfował w prestiżowej imprezie rangi Masters 1000 w Monte Carlo, a w całej karierze świętował sukces w sześciu turniejach cyklu. W tym sezonie wygrał już 26 spotkań i zrównał się pod tym względem z dotychczasowym liderem Rosjaninem Andriejem Rublowem.

Nadal - Tsitsipas już po raz dziewiąty

Nadal, który 3 czerwca skończy 35 lat, z młodszym o 12 lat Tsitsipasem zmierzy się po raz dziewiąty. Wygrał sześć z ich dotychczasowych pojedynków. To jednak Grek był górą ostatnio - w ćwierćfinale lutowego Australian Open. Został tym samym drugim tenisistą w historii, który pokonał słynnego Hiszpana w Wielkim Szlemie mimo przegrania dwóch pierwszych setów.

W imprezie w Barcelonie (pula nagród 1,56 mln euro) brał udział jeden Polak - deblista Łukasz Kubot odpadł w pierwszej rundzie.

Wyniki półfinałów: Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 6) 6:3, 6:2 Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) - Jannik Sinner (Włochy, 11) 6:3, 6:3

an/ krys/