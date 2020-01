Świetna passa Huberta Hurkacza została przerwana. Polak przegrał z Francuzem Benoit Paire'em w półfinale turnieju ATP w Auckland 4:6, 7:6 (7-1), 2:6.

Początek sezonu w wykonaniu Hurkacza był wyśmienity. Polak wygrał trzy pojedynki singlowe w ATP Cup i zwycięską serię kontynuował w Auckland. W półfinale jednak lepszy okazał się Paire.



To był drugi pojedynek tych tenisistów. W 2019 roku "Hubi" pokonał 30-letniego Francuza w Winston-Salem w USA 6:3, 3:6, 6:3.



W pierwszym secie starcia w Auckland Hurkacz przegrywał już 2:5. Polak zdołał odrobić część strat, ale ostatecznie przegrał tę partię 4:6.



W drugiej odsłonie walka była zacięta. O zwycięstwie decydował tie-break, który toczył się pod dyktando 22-letniego tenisisty z Wrocławia. Hurkacz pewnie wygrał 7-1 i wyrównał stan meczu na 1-1 w setach.



Na początku trzeciego seta Polak dał się "przełamać". Szybko jednak odrobił stratę. Niestety, potem inicjatywę przejął Paire. Francuz odskoczył na 5:2, stawiając naszego zawodnika w trudnym położeniu. Przy serwisie Hurkacza Paire miał dwa meczbole. Już pierwszego z nich wykorzystał i to on wygrał 6:2.



Finał będzie wewnętrzna sprawą Francuzów. Rywalem Paire'a będzie bowiem rodak Ugo Humbert, który w półfinale pokonał Amerykanina Johna Isnera 7:6, (7-5), 6:4.



Turniej w Nowej Zelandii jest ostatnim sprawdzianem formy przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open.



Hubert Hurkacz (Polska, 6) - Benoit Paire (Francja, 5) 4:6, 7:6 (7-1), 2:6