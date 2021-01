Turniej ATP w Antalyi. de Minaur lepszy od Goffin, Bublik drugim finalistą

Rozstawiony z "czwórką" Alex de Minaur pokonał Belga Davida Goffina (2.) 6:4, 3:6, 6:2 w półfinale turnieju ATP na twardych kortach w Antalyi (pula nagród 300 tys. euro). O tytuł australijski tenisista zagra z reprezentującym Kazachstan Aleksandrem Bublikiem (8.).

Pojedynek de Minaura z Goffin trwał prawie dwie godziny.

- Wiedziałem, że to będzie ciężkie spotkanie, a przy własnym serwisie będę pod dużą presją. Po przegraniu drugiej partii musiałem się zresetować i wrócić do swojego planu gry oraz swoich atutów. W decydującej odsłonie wygrałem kilka trudnych wymian i to z pewnością mi pomogło - podsumował Australijczyk.

Będący 23. rakietą świata zawodnik ma na koncie trzy tytuły - wszystkie wywalczył w 2019 roku. W finale turnieju tej rangi wystąpi po raz ósmy.

W przypadku Bublika będzie to zaś trzecie podejście do pierwszego triumfu w imprezie cyklu. Zajmujący 49. miejsce w rankingu ATP tenisista, który pochodzi z Rosji, we wtorek wygrał z Francuzem Jeremym Chardym 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Dzień wcześniej w ćwierćfinale zaś wyeliminował Włocha Matteo Berrettiniego, turniejową "jedynkę".

- Alex może pokonać dowolnego zawodnika dowolnego dnia. Dysponuje dużą siłą uderzenia - ocenił de Minaur.

Środowy finał będzie pierwszą konfrontacją tych graczy w karierze.

Jedynym Polakiem w obsadzie był Kacper Żuk. Debiutujący w głównej drabince imprezy tej rangi zawodnik przegrał mecz otwarcia.

Turniej w Turcji wraz z równolegle toczącymi się zmaganiami w Delray Beach (bierze w nich udział Hubert Hurkacz) inaugurują tegoroczną rywalizację w męskim cyklu.

Imprezę ATP organizowano już w Antalyi w latach 2017-2019, ale wówczas odbywała się latem na kortach trawiastych.

Wyniki:

Alex de Minaur (Australia, 4) - David Goffin (Belgia, 2) 6:4, 3:6, 6:2 Aleksander Bublik (Kazachstan, 8) - Jeremy Chardy (Francja) 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

