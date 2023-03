Danił Miedwiediew jest w ostatnim czasie w znakomitej formie i potwierdził to w Dubaju, wygrywając swój trzeci turniej z rzędu w 2023 roku. Po zakończeniu meczu finałowego wykorzystał okazję, by wbić szpilkę Stefanosowi Tsitsipasowi, który pod koniec zeszłego roku ironicznie wypowiadał się o jego rodaku, Andrieju Rublowie. - Mam nadzieję, że Andriej jeszcze wiele razy go pokona - stwierdził.