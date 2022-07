Tsitsipas atakuje po meczu z Kyrgiosem! "Pewnie był zbirem już w szkole"

Spotkanie rozstrzygnęło się w czterech setach, a do kolejnej fazy awansował Kyrgios, wygrywając 6:7, 6:4, 6:3, 7:6. Napięcie podczas meczu było gigantyczne. W końcówce drugiego seta, wygranego przez Kyrgiosa, Grek wybił piłkę w stronę publiczności. Zachowanie, które grozi dyskwalifikacją. Sędzia Damien Dumusois jednak nie zareagował.

"Pewnie już w szkole był zbirem"

Tsitsipas za swoje zachowanie przeprosił, choć... nie omieszkał podczas pomeczowej konferencji wspomnieć, że nie wzięło się ono z niczego.

- To było złe z mojej strony, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Nie wiem, co przyszło mi do głowy, przeprosiłem. Cały cyrk po drugiej stronie kortu stał się męczący. Odpowiedzialność jest po mojej stronie, ale było też coś, co wpłynęło na to zachowanie - mówił.

- To nie był pierwszy nasz mecz, w którym zachowywał się w taki sposób. Ciągłe gadanie, ciągłe dyskusje... - dodawał sugerując, że władze i zawodnicy powinni spróbować zrobić coś, by na taką postawę móc odpowiednio zareagować.

Grek poszedł jednak jeszcze o krok dalej i zasugerował, że Kyrgios taki jest już od dzieciństwa.

- To ciągłę zastraszanie, nieustannie zastraszanie swoich przeciwników. Pewnie już w szkole był zbirem - wypalił.

