W poprzednich trzech przypadkach, gdy Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina spotykały się podczas jednego turnieju, za każdym razem dochodziło do ich bezpośredniego starcia. Tak było podczas Australian Open, WTA 1000 w Indian Wells oraz tysięcznika w Miami. W trakcie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu. Z kolei podczas Sunshine Double tenisistka z Mińska wzięła rewanże, dwukrotnie pokonując aktualną wiceliderkę rankingu.

Szansa na kolejny pojedynek Sabalenka - Rybakina pojawiła się w trakcie rozgrywek rangi "1000" w Madrycie. Z racji tego, że obie zostały najwyżej rozstawionymi zawodniczkami turnieju, mogły trafić na siebie dopiero w finale. Panie potrzebowały po pięć zwycięstw, by dotrzeć do decydującego starcia. Wczoraj Aryna zanotowała drugą wygraną, eliminując Jaqueline Cristian rezultatem 6:1, 6:4. Dzisiaj mecz trzeciej rundy rozgrywała Jelena. Jej przeciwniczką była mistrzyni olimpijska z Paryża - Qinwen Zheng. Szykował się ciekawy test dla triumfatorki tegorocznej imprezy WTA 500 w Stuttgarcie.

Qinwen Zheng kontra Jelena Rybakina w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. W pierwszych minutach obie dość pewnie dokładały "oczka" przy własnych podaniach. Sytuacja uległa zmianie w trakcie piątego gema. Wówczas zobaczyliśmy premierowe break pointy. Zheng wypracowała sobie dwie okazje z rzędu na 3:2. Wykorzystała już pierwszą z nich. Po zmianie stron Qinwen potwierdziła przewagę przełamania i zbliżała się w kierunku wygrania partii. Jelena polowała na odrobienie straty. Najbliżej tego była w trakcie ósmego rozdania, kiedy to miała 30-15 na returnie. Ostatecznie Chinka przypilnowała jednak różnicy i zapewniła sobie rezultat 6:4.

Mistrzyni olimpijska genialnie zainaugurowała drugą część pojedynku. Posłała kilka genialnych returnów, w tym jeden przy break poincie. Trafiła w samą linię i już na starcie seta doszło do breaka. Po zmianie stron wydarzyła się zaskakująca rzecz. Zheng, która do tej pory nie straciła ani jednego podania w tym meczu, wypuściła z rąk prowadzenie 40-0. Dopuściła do piłek na przełamanie dla Rybakiny i reprezentantka Kazachstanu wykorzystała swoją szansę. Chwilę później triumfatorka Australian Open 2026 wróciła ze stanu 15-30 i dorzuciła drugie "oczko" na własne konto.

W następnych minutach ciężar gry przeszedł na serwis Qinwen. W trakcie szóstego gema pojawiła się realna szansa dla turniejowej "2" na 4:2. Wiceliderka rankingu miała 40-0 na returnie, ale nie zdołała uzyskać przewagi przełamania. Chinka wyszła z opresji i wyrównała stan rywalizacji w drugiej partii. Kolejny fragment okazał się nieco spokojniejszy, ale w trakcie dziesiątego rozdania wróciły emocje. Zheng serwowała pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w tej odsłonie spotkania. Mimo prowadzenie 30-0, mistrzyni olimpijska nie utrzymała podania. Pierwszego setbola obroniła w świetnym stylu, ale potem popełniła kolejny błąd serwisowy w tym gemie i pojawiła się druga szansa dla Rybakiny. Tym razem partia dobiegła końca. 6:4 dla Jeleny oznaczało decydującą odsłonę rywalizacji.

Chinka szukała mocnej odpowiedzi na starcie trzeciego seta. Miała break pointy w premierowym i trzecim gemie, ale nie zdołała wykorzystać żadnej z łącznie trzech szans. Jako pierwsza do przełamania dorwała się reprezentantka Kazachstanu. Zapoczątkowała festiwal breaków, który trwał do szóstego rozdania włącznie. Tuż przed zmianą stron Rybakina utrzymała swoje podanie po walce na przewagi i wyszła na 5:2. To był decydujący moment dla losów pojedynku. Do końca spotkania panie pilnowały własnych podań, co działało na korzyść Jeleny. Ostatecznie wiceliderka rankingu triumfowała 4:6, 6:4, 6:3 po 141 minutach rywalizacji. W czwartej rundzie zagra z Jeleną Ostapenko albo Anastazją Potapową.

Qinwen Zheng

Jelena Rybakina

Aryna Sabalenka

Emilio Nava - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport