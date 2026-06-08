Trzysetowy finał preeliminacji Enea Poznań Open. Dzika karta wręczona

Młodość kontra doświadczenie. Tak było w finale turnieju preeliminacyjnego, w którym spotkali się 18-letni Jan Sadzik oraz doświadczony, 32-letni Paweł Juszczak. W drodze do decydującego meczu Sadzik wyeliminował Borysa Zgołę i Oliwiera Sterniczuka, a Paweł Juszczak pokonał Adama Dąbrowskiego oraz Bruno Kokota.

W finale pierwszy set należał zdecydowanie do Juszczaka, który grał precyzyjnie, lepiej serwował i trafiał wzdłuż linii, co dało wygraną 6:2. W drugiej partii Jan Sadzik zdecydowanie poprawił return, grał bardziej kombinacyjnie i zaskakiwał rywala. Zwyciężając drugiego seta 6:4 doprowadził w meczu do remisu. W decydującym secie Sadzik był szybszy i dobrze fizycznie wytrzymał trudy spotkania. Wygrał 6:2 i cały mecz 2:1.

"To był bardzo trudny i wymagający mecz. Zacząłem trochę nerwowo i rywal to wykorzystał. Najbardziej jestem zadowolony, że mentalnie i fizycznie wytrzymałem drugiego seta, a w trzecim secie to ja narzuciłem swój styl gry. Bardzo się cieszę z tej dzikiej karty, mam nadzieję, że w eliminacjach pójdzie mi równie dobrze" - skomentował Jan Sadzik, aktualny numer jeden na liście rankingowej juniorów Polskiego Związku Tenisowego.

"Jesteśmy pod wrażeniem, bo poziom gry w finale preeliminacji był wysoki. Do walki o dziką kartą przystąpiło ośmiu polskich tenisistów, to im ten turniej jest dedykowany. W sobotę na korcie centralnym w Parku Tenisowym Olimpia ponad 250 osób kibicowało Mai Chwalińskiej, a dzień później mieliśmy tenisowe emocje w męskim wydaniu. Od niedzieli zapraszamy do kibicowania naszym tenisistom podczas eliminacji do naszego Challengera" - powiedziała Marta Jankowska, Dyrektorka Sportowa Enea Poznań Open.

Eliminacje do Enea Poznań Open, którego głównymi sponsorami są Miasto Poznań i Enea rozpoczną się w niedzielę, 14 czerwca o godzinie 11.00. Dzień później pierwsze spotkania turnieju głównego. Zwycięzców gry singlowej i deblowej poznamy w sobotę, 20 czerwca. Wstęp na korty Parku tenisowego Olimpia do środy włącznie jest bezpłatny, od czwartku wydarzenie jest biletowane. Wszystkie informacje są dostępne na stronie https://eneapoznanopen.pl/.

Jan Sadzik Klaudia Bereda materiały prasowe





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