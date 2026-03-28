22 zwycięstwa w 23 meczach, 21 spotkań wygranych bez straty seta - tak wyglądał do dziś tegoroczny bilans Aryny Sabalenki. Tę jedyną porażkę Białorusinka zanotowała w finale Australian Open. A tego jednego seta w wygranym spotkaniu przegrała w finale Indian Wells.

Oba te mecze, które nie kończyły się wygranymi liderki rankingu WTA 2:0, łączyła osoba rywalki - Jeleny Rybakina. To Kazaszka pozbawiła Sabalenkę najważniejszego tytułu w tym roku, w Melbourne. Ale czy mogłaby już teraz jej zagrozić. Półfinał w Miami pokazał, że raczej nie. Sabalenka wygrała 6:4, 6:3. I to wtedy stało się ostatecznie jasne, że niespełna 28-letnia zawodniczka z Mińska może jako piąta w historii wygrać w jednym sezonie tytuły w Indian Wells i Miami. A tą poprzednią była cztery lata temu Iga Świątek, gdy po raz pierwszy zostawała światową "1".

Dziś na drodze Sabalenki do tego historycznego wydarzenia stanęła Coco Gauff. Dla niej to był pierwszy finał w tym roku, w Indian Wells zakończyła rywalizację już na trzeciej rundzie, kreczując w starciu z Alexandrą Ealą przy stanie 2:6, 0:2. Stan jej zdrowia nie dawał pewności, że na Florydzie wszystko już będzie pewności. A tu w czterech pierwszych spotkaniach awans zapewniła sobie dopiero po trzecich setach. Dopiero w półfinale, przeciwko Karolinie Muchovej, wynik był rzeczywiście okazały - 6:1, 6:1. Choć nie oddawał tego, co działo się na korcie.

W ich potyczkach było do tej pory 6:6. Sabalenka miała pewnie jednak w pamięci to, że dwa wielkoszlemowe finały - w Nowym Jorku i Paryżu - kończyła jednak jako przegrana.

WTA Miami. Aryna Sabalenka kontra Coco Gauff. Stawką tytuł

Sabalenka momentami sprawdzała Amerykankę, takie można było odnieść wrażenie. Jak ta zareaguje. W drugim gemie, przy stanie 40-30, posłała drugi serwis z prędkością 122 km/godz. A Gauff nie potrafiła returnem przejąć inicjatywy, za kilka sekund było już 0:2 w gemach.

Aryna Sabalenka w meczu z Coco Gauff CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH PAP/EPA

Wydawało się, że Białorusinka dość spokojnie będzie kontrolowała tego seta. Tyle że do gry włączyli się z jednej strony kibice, wyraźnie wspierający Amerykankę, ale z drugiej - i sama liderka rankingu. Najpierw pokpiła sprawę w piątym gemie, gdy miała stan 40-15 ze swojej perspektywy, dwa break pointy. I po lekkim drugim serwisie Coco przejęła inicjatywę. Mogła skończyć gema, odskoczyć na 4:1. A tymczasem zagrała niepotrzebnym w tej sytuacji slajsowanym skrótem w siatkę. Ostatecznie przegrała tego gema, Gauff dostała drugie życie. Przynajmniej na chwilę.

Amerykanka biegała momentami jak szalona, broniła piłki daleko za końcową linią, przebijała je na drugą stronę. Tyle że tam stała już liderka rankingu. Sabalenka grała chwilami trochę nerwowo, ale jednak jej siła brała górę. Po 38 minutach było ostatecznie 6:2, Aryna była w połowie drogi do wielkiego osiągnięcia.

Zobacz również: Andrzej Grupa

Gauff w w tym turnieju przechodziła momentami samą siebie. Grała bardzo nierówno, ale skutecznie. Cztery razy wygrywała po trzecich setach, dwukrotnie - z Elisabettę Cocciaretto i Alycią Parks, przegrywała te pierwsze. A później odrabiała straty.

Teraz też wygrała pierwszego gema, przy własnym serwisie. Ważnego, bo nie odebrał jej nadziei. A nawet dał trochę wiatru, bo przecież za moment pojawił się pierwszy break point w całym spotkaniu. Zepsuła go w dość bolesny sposób, akurat nie była zepchnięta do defensywy.

Coco Gauff CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH PAP/EPA

Problemy dla Amerykanki pojawiły się w piątym gemie. Miała 40-0, grała dość pewnie. A tu przegrała dwa punkty, a później popełniła czwarty w spotkaniu podwójny błąd. I wtedy na jej dość spokojnej twarzy pojawiły się emocje, zaczęła uderzać w rakietę. A moment pojawiła się szansa na przełamanie dla Aryny. Gdyby tu Białorusinka zdołała wywalczyć breaka, pewnie już by było po meczu. To jednak Gauff ostatecznie objęła prowadzenie 3:2, kamery uchwyciły stojącą i wiwatującą mamę Coco.

Amerykanka wyglądała coraz pewniej, wrócił serwis, w jej boksie pięść zaciskał Gavin McMillan, którego "podkradła" zeszłego lata Białorusince. W 10. gemie pojawiła się piłka setowa dla Amerykanki, Sabalenka byłą coraz bardziej spięta. I ta pierwsza szansa już dała wyrównanie stanu meczu, set zakończył się wynikiem 6:4.

Zobacz również: Katarzyna Koprowicz

Na Hard Rock Stadium zapanowała euforia, Gauff była też na fali wznoszącej. Wygrała dwie pierwsze akcje na starcie trzeciej partii i... stanęła. Przegrała tego gema, a przecież to ona tu serwowała. Coś, co Sabalence nie udało się w drugiej partii, stało się faktem właśnie teraz.

Białorusinka miała więc kopię sytuacji z pierwszego seta. I już nie wypuściła tej okazji. Wygrała finał 6:2, 4:6, 6:3.

A teraz może ze spokojem czekać na to, co za trzy tygodnie wydarzy się w Stuttgarcie. Tam też ma coś do udowodnienia - po... czterech przegranych finałach.

Dokładny zapis relacji "na żywo" z finału WTA 1000 Miami Open między Aryną Sabalenką i Coco Gauff można znaleźć tutaj.

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

