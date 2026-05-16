Trzysetowy dreszczowiec Gauff i Switoliny. Nowa mistrzyni WTA w Rzymie

Do czwartkowego wieczora wszystko wskazywało, że w tym decydującym spotkaniu na Campo Centrale po raz czwarty w historii wystąpi Iga Świątek. Zawodniczka z Raszyna wreszcie w Rzymie zaczęła grać tak, jak na mączce prezentowała się dwa albo trzy sezony temu. W kapitalnym stylu pokonała Naomi Osakę, później nie dała żadnych szans Jessice Peguli.

Wydawało się, że Elina Switolina też nie da jej rady, na mączce to Polka z nią dotąd wygrywała. A tym razem w nocnym spotkaniu Ukrainka okazała się lepsza. Tak jak w potyczce z Rybakiną dzień wcześniej imponowała w kluczowych momentach. Wtedy, gdy trzeba było bronić break pointów, a później domykać własne gemy. Tak właśnie było w trzecim secie meczu z Igą.

Rywalką Ukrainki została Coco Gauff - aktualna mistrzyni French Open, która za osiem albo dziewięć dni stanie do obrony tego najważniejszego na ziemi tytułu. Rok temu przegrała finał w Madrycie, a później w Rzymie. I po tym drugim miała prawo czuć się rozczarowana - uległa nie Sabalence, ale Jasmine Paolini. Wygrała z Włoszką tylko sześć gemów.

Choć to Amerykanka jest wyżej klasyfikowana w rankingu, to jednak nieco wyżej stały szanse jej rywalki. Choćby dlatego, że Coco "przepychała" tu kolejne mecze, odwracała ich losy po przegranych setach. Może z wyjątkiem czwartkowego ćwierćfinału z Soarną Cirsteą. Niemniej nie był to tenis na światowym poziomie, a taki prezentowała w Rzymie Ukrainka.

WTA 1000 w Rzymie. Coco Gauff kontra Elina Switolina. Gwarantowane emocje na Campo Centrale

W meczu ze Świątek Ukrainka znakomicie się broniła, a Polka - widząc te wracające piłke, próbowała grać coraz bardziej ryzykownie. Dziś dość szybko Elina zobaczyła rywalkę jeszcze lepiej spisującą się w defensywie. Wiele można mieć uwag do serwisu czy forhendu Amerykanki, ale nie do tego, jak potrafi biegać i walczyć w defensywie. Już na starcie przełamała Ukrainkę, za chwilę pewnie podwyższyła na 2:0.

Coco Gauff na Campo Centrale ANDREAS SOLARO AFP

Do połowy siódmego gema wszystko toczyło się po myśli 22-latki z USA. Prowadziła 4:2, miała trzy szanse na kolejnego breaka, który pewnie przesądziłby już sprawę w całym secie. Tyle że Elina nie dała się jednak przełamać, a w kolejnym gemie na dobrą sprawę pogrążyła Gauff. Punktowała od stanu 0-40 do wygrania całego gema - wyrównała wynik po niecelnym forhendzie Amerykanki.

Switolina weszła na poziom, który widzieliśmy w starciu z Rybakiną czy Świątek. Już nie popełniała tylu błędów w wymianach, potrafiła nawet zaskoczyć Gauff skrótem, a to duża sztuka. O ile w pierwszej fazie meczu tenisistka z Kijowa popełniała olbrzymią ilość niewymuszonych błędów, to teraz przeniosło się to na drugą stronę. Obie skończyły tę partię z potężnym minusem w statystykach: Gauff miała 9 winnerów i 25 niewymuszonych błędów, Switolina - aż 8 i 23.

Tym ostatnim dla Coco był... podwójny przy serwisie, oznaczający trzecie przełamanie i wynik 4:6. Była wściekła, w oczach pojawiły się łzy. Wzięła butelkę, wyszła z Campo Centrale, musiała ochłonąć. W drugim secie szybko znalazła się w trudnej sytuacji - już w drugim gemie po raz trzeci musiała bronić się przed przełamaniem, już na 0:2. I po raz pierwszy uczyniła to skutecznie.

Elina Switolina w finałowym starciu Internazionali d'Italia TIZIANA FABI AFP

Switolina miała jednak świadomość, że jej rywalka straciła tę pewność, którą miała na początku meczu. Coco chciała coś zmienić, częściej ruszała do siatki, ale teraz nie dopisywało jej szczęście. Nawet siatka w końcu zaczęła sprzyjać Ukraince. Zeszłorocznej mistrzyni Roland Garros udało się jednak wyrównać. I podobny scenariusz pojawił się w czwartym gemie - znów dwie okazje Ukrainy na 3:1, znów dwie udane akcje Coco. Pojawiła się jednak i trzecia, po świetnym bekhendzie Eliny. Bez efektu końcowego.

Do stanu 5:4 dla Switoliny obie wygrywały swoje gemy serwisowe, choć w tym ostatnim Amerykanka dostała w końcu szansę na przełamanie. Elina się wybroniła, za chwilę sama postawiła rywalkę pod presją.

Gauff prowadziła 30-0, za chwilę było po 30. I jednak Amerykanka wytrzymała to ciśnienie. A za moment przełamała Elinę, będąc przy samej siatce - odbijając piłkę na refleks po mocnym uderzeniu na ciało. A gdyby Switolina lobowała Amerykankę, pewnie doszłoby do gry na przewagi.

Elina Switolina ALESSANDRO DI MEO PAP/EPA

Mieliśmy więc pierwsze przełamanie w secie, Gauff już niemal szykowała się na trzeciego seta. A tymczasem... znów zaczęła wyrzucać kolejne piłki, jak w końcówce pierwszej partii. Switolina ją przełamała, decydował więc tie-break.

A w nim Switolina prowadziła 3-2, nie było żadnych małych przełamań. Aż w końcu to jednak ona jako pierwsza straciła punkt przy własnym serwisie. A za chwilę drugi. Gauff triumfowała więc 7-3. O tytule musiał zdecydować trzeci set.

A w nim Gauff miała break point na 3:1, Switolina się obroniła. A później to Ukrainka rozdawała już karty. To była niemal idealna powtórka scenariusza z czwartku, gdy Świątek zmarnowała swoją pierwszą okazję w decydującym secie, a później musiała gonić rywalkę. Teraz goniła zaś Gauff, bez skutku. Została przełamana, później stało się to po raz drugi, po kapitalnej akcji Eliny. Aż wreszcie 32-letnia zawodniczka sama wyserwowała sobie tytuł, wygrała 6:4, 6:7 (3), 6:2. Koniec nastąpił po 169 minutach rywalizacji.

Dla Switoliny to trzeci triumf w Internazionali d'Italia - poprzednio wygrywała tu w 2017 i 2018 roku, w obu tych finałach ogrywała Simonę Halep. W poniedziałek będzie siódmą zawodniczką w rankingu WTA. I z tym numerkiem zostanie rozstawiona w Paryżu.

Coco Gauff ADEK BERRY AFP

Elina Switolina ALESSANDRO DI MEO PAP/EPA

Jarosław Zyskowski: Walczyliśmy do końca. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport