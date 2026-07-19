Trzysetowy bój Polki o największy tytuł w karierze. Potężny awans w WTA

15 lutego, czyli pięć miesięcy temu, Martyna Kubka była w rankingu WTA na 339. miejscu - od możliwości gry w kwalifikacjach Wielkich Szlemów dzieliła ją przepaść. Dwoma półfinałami turniejów ITF w Altenkirchen i Porto dała wtedy sygnał, że coś zaczyna się zmieniać.

Przez te pięć miesięcy zaliczyła sześć występów w półfinałach imprez z cyklu ITF i jeden mecz o tytuł - w Hurghadzie. A w Kraju Basków dotarła do drugiego finału - za to największego w całej karierze. Mowa o imprezie rangi ITF W75, z pulą nagród 60 tys. dolarów. W sobotę Polka, pokonując Rosjankę Kirę Pawłową, zapewniła sobie awans w rankingu co najmniej na 194. miejsce, dające przepustkę do kwalifikacji US Open. W Wimbledonie była tą pierwszą, która nie dostała się do gier w Roehampton, w Nowym Jorku już tego problemu nie będzie.

W niedzielę Kubka zmierzyła się z Litwinką Justiną Mikulskytė, zawodniczką mającą dużo większe na tym poziomie doświadczenie, walczącą właściwie o to samo co Polka. 30-latka ma jeszcze szansę na miejsce w kwalifikacjach US Open, ale brakuje jej kilkudziesięciu punktów. Dużo dałby jej triumf w Kraju Basków, a później dorzucenie czegoś w ITF W100 w Amstetten, w najbliższych dniach.

A rok temu też grała w Hiszpanii o tytuł. I też z reprezentantką Polski.

Turniej ITF w Kraju Basków. Martyna Kubka grała o tytuł. Trzy sety pełne emocji

Wtedy rywalką Mikulskytė była Linda Klimovicova, również walcząca o drabinkę US Open. Zawodniczka BKT Advantage zajmowała przed turniejem 212. pozycję w rankingu, tytuł pozwolił jej awansować na 181. miejsce. A nie zanosiło się na taki sukces, bo pierwszego seta przegrała z Litwinką 0:6. W drugim był tie-break, w nim remis 5-5, gdy Linda zdobyła dwa punkty. A zakończyła spotkanie wynikiem 6:0.

Co ciekawe, teraz Kubka minęła Klimovicovą na światowej liście - jako 22. Polka w historii zapewniła sobie miejsce w TOP 200. Dziś mogła przesunąć się na 185. pozycję, warunkiem było pokonanie Mikulskytė.

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Martyna miała prawo czuć już zmęczenie, grała w poprzednim tygodniu, cztery spotkania w upalnym Don Benito, teraz piąte na północy Hiszpanii. Od początku pojawiało się też dość dużo błędów, to one sprawiły, że została szybko przełamana. Litwinka starała się przenosić akcje na bekhend 25-latki, to dawało efekty.

Sytuacja zmieniła się, na moment, pod koniec partii. Mikulskytė serwowała po seta na 6:4 - i została przełamana. Nie funkcjonowało pierwsze podanie, a gdy pojawił się break point dla Polki - zawiodło też i drugie. Podwójny błąd oznaczał wyrównanie wyniku, ale Polka nie poszła za ciosem. Przegrała jednak tego seta 5:7.

Drugiego Kubka dobrze zaczęła, odskoczyła na 2:0, za chwilę było już jednak 2:2. A kolejne przełamanie dla Litwinki wydawało się być wyrokiem...

Martyna, tak jak w ćwierćfinale i półfinale, znów jednak nie pogodziła się z losem. Podjęła walkę, natychmiast przełamała Justinę. Kluczowy był ósmy gem, Polka miała pięć break pointów, Litwinka się broniła. Ale nie dała rady, Kubka odskoczyła na 5:3, seta wygrała 6:3.

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Decydowała trzecia partia, w której to Polka obroniła się aż pięć razy przed przełamaniem. A sama dała radę na returnie. Wygrała ten mecz 4:6, 6:3, 6:3 - zdobyła główną nagrodę. I w poniedziałek będzie 185. w światowym rankingu.

W najbliższym tygodniu Martyna zagra w WTA 250 w Pradze - tylko w zmaganiach deblowych.

Martyna Kubka FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP





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