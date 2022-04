Trzysetowy bój Linette z Begu. Inauguracja dla Polski!

Magda Linette od razu ruszyła do ataku. W pierwszej fazie meczu grała odważnie i agresywnie, a przy tym popełniała mało błędów. W efekcie wygrała swoje dwa pierwsze gemy serwisowe i dodatkowo od razu przełamała Irinę Begu, dzięki czemu prowadziła 3:0.

Billie Jean King. Koncert Magdy Linette. Irina Begu bezradna w pierwszym secie

W piątym gemie - po obronie własnego podania - to Rumunka miała dwa break pointy, lecz Polka obroniła się i była już na prostej drodze do wygranej w secie.

Nasza reprezentantka kontynuowała dobrą, momentami wręcz koncertową grę, nie dając rywalce szans na odrobinie strat. Najpierw ponownie ją przełamała, a później pewnie zagrała przy własnym serwisie, zwyciężając w pierwszej partii 6:1.

Irina Begu lepsza od Magdy Linette w drugim secie

Początek drugiego seta przyniósł jednak zmianę. Do głosu doszła Irina Begu i tym razem to ona po trzech gemach prowadziła 3:0. Magda Linette nie poddała się jednak i wróciła do gry, doprowadzając do wyniku 4:4. Niestety, kolejne dwa gemy padły łupem Rumunki, przez co do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny był trzeci set.

Dwa przełamania Magdy Linette i zwycięstwo Polski na inaugurację turnieju

Początek trzeciego seta był wyrównany. Zawodniczki wygrały punkty przy swoich podaniach. W trzecim gemie Magda Linette przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie w tej partii 2:1. To był bardzo ważny moment tego seta. Następnie Linette miała dwa gemy przewagi, triumfując przy swoim serwisie. Później zawodniczki wygrały swoje podania.

W siódmym gemie trzciej partii Linette ponownie przełamała Irinę Begu i wyszła na prowadzenie 5:2. W kolejnym gemie Rumunka mocno postawiła się Linette i zawodniczki długo grały na przewagi. Ostatecznie Polka wygrała gema przy swoim podaniu i triumfowała w całym meczu.

Magda Linette - Irina Begu 6:1, 4:6, 6:2

W drugim piątkowym meczu Iga Świątek zmierzy się z Mihaelą Buzarnescu. Kolejne starcia odbędą się w sobotę. Wówczas Iga Świątek zmierzy się z Iriną Begu, a dzisiejsza rywalka liderki rankingu WTA zagra z Magdą Linette.