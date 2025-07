Trzysetowy bój Linette, niespodziewane rozstrzygnięcie. Rozstawiona za burtą Montrealu

Magda Linette rozpoczęła letnie tournee po Ameryce Północnej od startu w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza reprezentantka rozegrała bardzo dobre spotkanie przeciwko Danielle Collins, wygrała je 7:5, 6:4. 33-latka zaimponowała zwłaszcza świetnym powrotem ze stanu 1:4 w premierowej odsłonie. Później walczyła o awans do ćwierćfinału z Anną Kalinską. Przez długi fragment pierwszego seta toczyła się zacięta rywalizacja, ale od stanu 4:4 Rosjanka uciekła jednak Polce na dobre. Ostatecznie tenisistka z Moskwy triumfowała w starciu z poznanianką 6:4, 6:0.

Po środowej przegranej, Linette udała się do Montrealu na turniej rangi "1000". W pierwszej rundzie Magda mogła liczyć na wolny los z racji rozstawienia z "25". W kolejnej fazie czekało ją starcie z Anastasiją Sevastovą. Łotyszka plasuje się obecnie na 386. miejscu w kobiecym zestawieniu. Dostała się do głównej drabinki dzięki zamrożonemu rankingowi. 35-latka powróciła do rywalizacji w połowie kwietnia i próbuje odbudować swoją pozycję. W tym sezonie zdołała już pokonać m.in. swoją rodaczkę - Jelenę Ostapenko. Polka przystępowała do spotkania w roli faworytki, ale już pierwsze minuty meczu pokazały, że doświadczona zawodniczka z Lipawy może sprawić naszej tenisistce mnóstwo problemów.

WTA Montreal: Magda Linette kontra Anastasija Sevastova w drugiej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Polka pewnie utrzymała swoje podanie, a później prowadziła 30-0 w gemie rywalki. Mimo to Sevastova zgarnęła kolejne punkty i wyrównała na 1:1. Po chwili Łotyszka dość nieoczekiwanie wypracowała sobie okazje na przełamanie przy serwisie poznanianki. Przy pierwszej z nich Magda zdołała wyjść z opresji, ale przy drugiej przeciwniczka dopięła już swego. Nasza reprezentantka miała świetną okazję na to, by od razu zniwelować stratę. Posiadała aż cztery szanse na to, by doprowadzić do rezultatu 2:2. Ale żadnej z nich nie zdołała wykorzystać. Po następnych kilku minutach sytuacja Linette stała się jeszcze trudniejsza. Zrobiło się 4:1 dla Anastasiji z przewagą podwójnego przełamania.

Po zmianie stron obserwowaliśmy najdłuższy dotychczas gem, składający się z sześciu równowag. Sevastova posiadała piłkę na 5:1, ale ostatecznie doszło do premierowego breaka na korzyść Magdy. Polka potrzebowała jednak do tego aż sześciu okazji w trakcie rozdania. Biorąc pod uwagę poprzednie gemy - w sumie dziesięciu. Potem poznanianka utrzymała swoje podanie do 15 i złapała kontakt z przeciwniczką, zgarniając trzecie "oczko". Nasza reprezentantka wciąż miała jednak problem ze złapaniem właściwego rytmu. Serwis nie przynosił jej zbyt wielu łatwych punktów, a w trakcie wymian pojawiały się spore pomyłki. Mowa ciała Linette również nie napawała optymizmem. Rozstawiona z "25" zawodniczka nie zdobyła już ani jednego gema do końca partii. Ostatecznie Anastasija triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

Pierwsze rozdanie w drugim secie dostarczyło kolejną zaciętą rywalizację. Linette posiadała w sumie trzy break pointy, ale nie zdołała wykorzystać żadnego z nich. Ostatecznie Sevastova wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron Magda utrzymała swoje podanie po gemie na przewagi, a później dobrała się do serwisu przeciwniczki. Poznanianka miała 40-0, ale przełamanie udało się wywalczyć dopiero po tym, jak rywalka doprowadziła do stanu równowagi. Niestety Polka nie poszła za ciosem. Po chwili powtórzył się scenariusz z trzeciego rozdania, tylko na korzyść Anastasiji. Po pięciu gemach to Łotyszka znalazła się z przodu.

To nie był jednak ostateczny zwrot akcji w drugim secie. Następne minuty zostały zdominowane przez Magdę. 33-latka wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:3. Tę przewagę zdołała już utrzymać do końca tej części pojedynku. Ostatecznie Linette triumfowała w drugiej odsłonie 6:4 i przedłużyła swoje nadzieje na awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Montrealu.

Na starcie decydującej partii obie tenisistki utrzymywały własne podania. Pierwszy break point pojawił się w trzecim gemie. Wówczas Linette miała piłkę na 2:1, ale ostatecznie rywalka utrzymała swój serwis. W trakcie szóstego rozdania to Sevastova posiadała okazję na 4:2. Wtedy świetnym serwowaniem zaimponowała jednak Magda. Poznanianka na własnych warunkach doprowadziła do remisu 3:3. Anastasija starała się wywierać presję ze względu na fakt, że podawała jako pierwsza. To Polka ciągle musiała gonić wynik.

Polka doświadczyła tej presji w dziesiątym gemie - w momencie, gdy broniła się przed porażką. Chociaż prowadziła 30-15, to później przegrała dwie kolejne akcje i pojawił się meczbol dla Łotyszki. Linette kilkukrotnie podrzucała piłkę do serwisu, ale na nic się to zdało. Popełniła podwójny błąd na koniec i w ten oto sposób zanotowała niespodziewaną porażkę - 3:6, 6:4, 4:6. Z kolei Sevastova awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Montrealu, gdzie zagra ze zwyciężczynią starcia Jessica Pegula - Maria Sakkari.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Anastasija Sevastova jest dostępny TUTAJ.

Magda Linette Scott Taetsch AFP

Anastasija Sevastova Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Jessica Pegula FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP