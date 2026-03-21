Trzysetowy bój Gauff. Mistrzyni świata za burtą. To połówka Linette

Tegoroczne "Sunshine Double" nie układało się do tej pory po myśli Coco Gauff. Amerykanka zakończyła turniej WTA 1000 w Indian Wells na etapie trzeciej rundy. Tenisistka z USA dopiero po raz drugi w swojej zawodowej karierze nie dokończyła spotkania, kreczując przy wyniku 2:6, 0:2 w meczu z Alexandrą Ealą. Uraz lewego przedramienia nie okazał się jednak zbyt groźny. Dzięki temu 22-latka mogła przystąpić do rywalizacji podczas tysięcznika w Miami, gdzie przed 12 miesiącami odpadła w 1/8 finału, ulegając Magdzie Linette. Teraz obie mogły trafić na siebie najwcześniej tuż przed finałem.

Po tym, jak ze zmaganiami na Florydzie szybko pożegnała się Iga Świątek, przed mistrzynią Roland Garros 2025 otworzyła się szansa, by przeskoczyć Polkę w rankingu i awansować na trzecią pozycję. Gauff potrzebowała do tego co najmniej finału. Premierową przeszkodą był pojedynek z Elisabettą Cocciaretto - dwukrotną i wciąż aktualną mistrzynią świata w drużynowych rozgrywkach BJK Cup. Obie panie spotkały się ze sobą na początku lutego w Dosze i wówczas to Włoszka nieoczekiwanie pokonała Amerykankę 6:4, 6:2. W piątek reprezentantka Stanów Zjednoczonych dostała okazję, by zrewanżować się tenisistce z Italii przed własną publicznością.

WTA Miami: Coco Gauff kontra Elisabetta Cocciaretto w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Pierwsze minuty układały się nieźle z perspektywy Amerykanki. Pewnie utrzymywała swoje podania, w trakcie czwartego rozdania miała dwa break pointy na 3:1. Nie wykorzystała ich, ale mimo to wciąż to Coco nadawała ton rywalizacji. Wszystko zmienił siódmy gem. Wówczas tenisistka z USA wypuściła z rąk prowadzenie 30-15. Cocciaretto przełamała rywalkę po chytrym, krótszym zagraniu. Czwarta rakieta świata nie była w stanie przebić piłki na drugą stronę i dzięki temu Włoszka po raz pierwszy znalazła się z przodu.

Po zmianie stron obserwowaliśmy zaciętą walkę, Gauff posiadała swoją okazję na wyrównanie. Ostatecznie Elisabetta zachowała jednak swoje podanie i przybliżyła się do zwycięstwa w premierowej odsłonie. Dziewiąte rozdanie zakończyło rywalizację w partii. Coco posiadała piłkę na czwarte "oczko", ale w decydujących akcjach zupełnie się pogubiła. Znów odezwały się podwójne błędy serwisowe, które dodatkowo odbierały pewność siebie Amerykanki. Po trzecim setbolu tenisistka z Italii zapewniła sobie rezultat 6:3.

Drugą część pojedynku otwierała Cocciaretto. Włoszka nie zamierzała zwalniać, dorzuciła piątego gema z rzędu na swoje konto. Potem lepszy moment złapała Gauff. W trakcie trzeciego rozdania Coco zdołała się dobrać do serwisu Włoszki i po raz pierwszy wywalczyła przełamanie. 22-latka nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Już po zmianie stron Elisabetta zniwelowała stratę, a później wróciła na prowadzenie. W następnych minutach obie pilnowały swoich podań i wydawało się, że nie inaczej stanie się także w dziewiątym gemie.

Rzeczywistość okazała się jednak inna. Zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego miała 30-0, ale od tego momentu przegrała trzy akcje z rzędu. Doszło do break pointa dla Gauff. Pierwszego udało się zniwelować, ale potem nastał drugi. I tutaj emocji nie uniosła już Cocciaretto, popełniając błąd. Coco wyszła na 5:4 i serwowała po doprowadzenie do decydującej partii. Amerykanka przegrywała 15-30, ale później nie straciła już punktu i wynikiem 6:4 zagwarantowała dalszą batalię na korcie centralnym.

Trzecia partia rozpoczęła się znakomicie z perspektywy Włoszki. Prowadziła 2:0, na dodatek miała 30-15 przy swoim podaniu. Od tamtej pory przegrała jednak kilka akcji z rzędu i Gauff wróciła do gry. Po czterech rozdaniach mieliśmy już remis. Na tym problemy Elisabetty się nie skończyły. Podczas piątego gema zgarnęła pierwsze dwa punkty, po czym dała się przełamać. Dzięki temu Coco znalazła się z przodu, z przewagą breaka i teoretycznie mogła kontrolować wydarzenia na korcie.

Po zmianie stron obejrzeliśmy sporo emocji. Zaczęło się od dwóch szans z rzędu dla Amerykanki na 4:2, potem był break point. Ostatecznie 22-latka uzyskała jednak dwa "oczka" przewagi i zbliżyła się do końcowego triumfu. Mimo trudnej sytuacji, Cocciaretto nie zamierzała się poddawać. W trakcie ósmego rozdania doprowadziła do rywalizacji na przewagi, ale finalnie Gauff nie musiała bronić piłek na powrotne przełamanie.

Tuż przed zmianą stron potyczka dobiegła końca. Elisabetta posiadała jeszcze swoją okazję na czwartego gema, jednak to Coco po trzecim meczbolu cieszyła się z wygranej 3:6, 6:4, 6:3 i udanego rewanżu za porażkę w Dosze. Tenisistka z USA zachowuje zatem szanse na wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu po turnieju na Florydzie. W trzeciej rundzie zmierzy się ze swoją rodaczką - Alycią Parks.

