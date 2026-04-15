Trzysetowy bój Andriejewa - Ostapenko. Oto ew. rywalka Świątek w 1/4 finału

Drabinka turnieju WTA 500 w Stuttgarcie ułożyła się bardzo ciekawie. W drugiej ćwiartce znalazły się: rozstawiona z "3" Iga Świątek, występująca z "6" Mirra Andriejewa oraz broniąca tytułu Jelena Ostapenko. Jakby tego było mało, Rosjanka i Łotyszka trafiły na siebie już w pierwszej rundzie niemieckich zmagań. To tylko pokazuje, jak prestiżową imprezą są rozgrywki u naszych zachodnich sąsiadów, skoro do takich zestawień dochodzi już w premierowej fazie.

Notowana na 9. miejscu w rankingu Andriejewa dotarła do Stuttgartu prosto z Linzu, gdzie sięgnęła po drugi w tym sezonie tytuł rangi WTA 500. W finale pokonała po trzysetowej batalii Anastazję Potapową, wracając z wyniku 1:6 po premierowej partii. Z kolei Ostapenko niosła na swoich barkach ciężar 500 punktów do obrony. Ewentualna porażka na "dzień dobry" mogła ją kosztować spadek z 22. pozycji nawet poza TOP 40, a to oznaczałoby brak rozstawień podczas wielkoszlemowych imprez. Zapowiadało się ekscytujące starcie.

WTA Stuttgart: Jelena Ostapenko kontra Mirra Andriejewa w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Andriejewej. Już na "dzień dobry" przełamała Ostapenko. Potem Rosjanka miała nawet break pointa na 3:0. Łotyszka zdołała wyjść z opresji i po zmianie stron doprowadziła do remisu, mimo że Mirra posiadała piłkę na 3:1. Jelena nie nacieszyła się zbyt długo odrobieniem straty. Chwilę później 18-latka znów uciekła na dwa "oczka" przewagi. Rosjanka prowadziła 5:3 i wydawało się, że jest na dobrej drodze do wygrania partii. W trakcie dziesiątego rozdania turniejowa "6" serwowała po zwycięstwo w secie.

Zobaczyliśmy jednak break pointy dla obrończyni tytułu. Pierwszego Andriejewa zniwelowała dobrym podaniem do środka. Potem popełniła... dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. Przez to na tablicy wyników zrobiło się 5:5. Tuż przed zmianą stron Ostapenko wyszła ze stanu 15-30 i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie do niego nie doszło. W dwunastym gemie Mirra nie wykorzystała prowadzenia 40-0. Jelena zgarnęła pięć kolejnych punktów, kończąc seta potężnym bekhendem po przekątnej. W ten sposób to Łotyszka triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od piątego "oczka" z rzędu na konto obrończyni tytułu. W następnych minutach sytuacja uległa zmianie. Andriejewa wygrała cztery gemy po kolei, dzięki czemu przejęła kontrolę nad rywalizacją w drugiej odsłonie. Wynikało to też ze znacznego obniżenia poziomu gry przez Ostapenko. Bilans uderzeń kończących do niewymuszonych błędów u Łotyszki wyglądał znacznie gorzej niż w pierwszej partii. Między piątym a siódmym gemem zawiązał się festiwal przełamań. Został on przerwany dopiero przez Rosjankę, chociaż przez moment nic na to nie wskazywało. Jelena posiadała dwa break pointy, ale nie wykorzystała żadnego z nich. Chwilę później Mirra dostała setbola i od razu zamieniła go w wynik 6:2.

Decydującą partię inaugurowała obrończyni tytułu. Ostapenko nadawała ton rywalizacji od samego początku, już w drugim gemie posiadała piłkę na przełamanie. Wtedy Andriejewa zdołała wyjść z opresji, posyłając asa. W następnych minutach Łotyszka dopięła jednak swego. Wywalczyła "oczko" na returnie za trzecim break pointem, mimo że Mirra miała swoją okazję na wyrównanie. Po następnym zaciętym gemie zrobiło się 4:1 dla Jeleny. To nie był jednak koniec emocji. Andriejewa zniwelowała stratę i po ośmiu rozdaniach nastał remis. Rosjanka poszła za ciosem. Po genialnym returnie do narożnika wyszła na 5:4 i serwowała po zwycięstwo.

Turniejowa "6" dorzuciła piąte "oczko" z rzędu, chociaż nie bez problemów. Po sporym niewymuszonym błędzie musiała bronić break pointa na 5:5. Zobaczyliśmy drugi serwis, przy którym nie popisała się Jelena. Bardzo mocno wyrzuciła return i zaczęła się gra na przewagi. Ostatecznie 18-latka dopięła swego. Wyeliminowała obrończynię tytułu rezultatem 5:7, 6:2, 6:4. Na koniec obie tenisistki ładnie podziękowały sobie przy siatce za grę. Tym samym zwyciężczynie meczów Mirra Andriejewa - Alycia Parks oraz Iga Świątek - Laura Siegemund utworzą ćwierćfinałową parę. Nie zobaczymy w tym roku w Porsche Arena starcia Polki z Ostapenko.

