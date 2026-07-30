Trzysetowe starcie Fręch z Pegulą na WTA 500. Znamy ćwierćfinalistkę w Waszyngtonie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak z turniejem rangi "500" w Waszyngtonie pożegnali się Magda Linette oraz Kamil Majchrzak, ostatnim polskim akcentem w stolicy Stanów Zjednoczonych pozostawała Magdalena Fręch. Tuż po godz. 21:00 przystąpiła do rywalizacji o ćwierćfinał WTA. Rywalką naszej reprezentantki była najwyżej rozstawiona Jessica Pegula. Zawodniczka pochodząca z Łodzi świetnie otworzyła spotkanie, ale później trzecia rakieta znalazła odpowiedź i zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:0. Oto co działo się w USA.

Magdalena Fręch i Jessica Pegula rywalizowały ze sobą o awans do ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie
Magdalena Fręch i Jessica Pegula rywalizowały ze sobą o awans do ćwierćfinału WTA 500 w WaszyngtonieFoto OlimpikAFP

Magdalena Fręch wylosowała amerykańską ścieżkę na drodze do ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza reprezentantka rozpoczęła turniej od starcia z Ann Li. Polka bardzo źle weszła w pojedynek, w pewnym momencie tenisistka z USA miała piłkę na 5:0. Później doszło do zwrotu akcji. Po drodze przytrafiła się jeszcze długa przerwa ze względu na niekorzystną aurę. Ostatecznie zawodniczka pochodząca z Łodzi zwyciężyła 6:4, 6:3.

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Dziś poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej. Na drodze Fręch znalazła się Jessica Pegula, trzecia rakieta świata. Amerykanka nie rywalizowała od czasu Wimbledonu, w dodatku posiadała wolny los w pierwszej rundzie z racji rozstawienia z "1". Mogło jej zatem brakować rytmu meczowego. To dawało szansę naszej reprezentantce na wyrównaną batalię. Wszystko miał zweryfikować kort w stolicy Stanów Zjednoczonych.

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WTA Waszyngton: Magdalena Fręch kontra Jessica Pegula w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Fręch. Już na "dzień dobry" Polka znalazła się pod ogromną presją, bowiem Pegula zgarnęła pierwsze trzy punkty i wygenerowała sobie szanse na przełamanie. Mimo to długi gem wpadł na konto naszej reprezentantki. Magdalena obroniła w sumie pięć break pointów i objęła prowadzenie. Po zmianie stron sama szukała okazji na returnie, ale Jessica wróciła ze stanu 15-30. W następnych minutach sytuacja układała się po myśli podających zawodniczek.

Taki rozwój wydarzeń utrzymał się do szóstego rozdania. Wówczas turniejowa "1" nie wykorzystała szansy na 3:3, doszło do walki na przewagi. Później Pegula popełniła błąd, zagrała w siatkę. W ten sposób Fręch otrzymała piłkę na przełamanie. Polka rozegrała znakomitą akcję - od returnu, poprzez atak. Akcję zakończyła efektownym zagraniem przy linii. Publiczność zamilkła, bo zrobiło się 4:2 dla Magdaleny. Następnie nasza reprezentantka potwierdziła różnicę breaka, przez co zbudowała przewagę trzech "oczek". Jessica próbowała niwelować stratę, ale nie powiodła się ta sztuka. Ostatecznie Fręch triumfowała 6:3 w premierowej odsłonie po znakomitej grze.

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Pegula zdołała zareagować na starcie drugiej części spotkania. Wypracowała sobie break pointa, przy którym rozegrała skuteczną akcję i wyszła na 2:0. Amerykanka szybko wypuściła przewagę przełamania, popełniając podwójny błąd serwisowy na koniec trzeciego rozdania. Festiwal breaków trwał. Został on przerwany dopiero w piątym gemie, przez Jessicę. Panie toczyły długą batalię, Magdalena posiadała trzy break pointy. Ostatecznie zrobiło się jednak 4:1 dla turniejowej "1".

Od tamtej pory Pegula kontrolowała wydarzenia na korcie. To nasza reprezentantka miała więcej problemów z utrzymanie podania. Co prawda nie broniła break pointów, ale dwukrotnie musiała rywalizować na przewagi. Z kolei Amerykanka poradziła sobie w komfortowy sposób. Najpierw do 15, a gdy serwowała po zwycięstwo w partii - nie straciła ani jednego punktu. Set zakończył się rezultatem 6:3 na korzyść trzeciej rakiety świata.

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Nasza reprezentantka znalazła się pod presją już na starcie decydującej odsłony. Pegula wypracowała sobie dwa break pointy z rzędu. Pierwszego udało się Fręch obronić, ale przy drugim - doszło do przełamania. Magdalena znalazła się w trudnym położeniu, postawiła wszystko na jedną kartę. I niestety - minimalnie chybiła, piłka została w korytarzu deblowym.

Przewaga Jessiki rosła z każdą minutą. Turniejowa "1" złapała w końcu rytm, a Polce ciężko było się przeciwstawić. Ostatecznie Pegula nie straciła ani jednego gema w trzeciej partii. Po 113 minutach walki Amerykanka cieszyła się ze zwycięstwa przed własną publicznością 3:6, 6:3, 6:0. W ćwierćfinale WTA 500 w Waszyngtonie zagra z Anną Kalinską. Z kolei Fręch uda się już do Toronto, na imprezę rangi "1000".

Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Jessica Pegula jest dostępny TUTAJ.

Waszyngton (K)
1/8 finału
30.07.2026
21:15
Zakończony
Wszystko o meczu

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Tenisistka w białym stroju sportowym i białym daszku odprowadza wzrokiem piłkę, unosząc rękę do głowy w geście skupienia.
Magdalena FręchFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
Kobieta w sportowym stroju tenisowym, skoncentrowana i lekko spocona, z białą czapką z daszkiem i spiętymi włosami, na tle rozmytego stadionu.
Jessica PegulaClive BrunskillAFP
Tenisistka w jasnym stroju sportowym i białym daszku cieszy się po wygranym punkcie na korcie, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, w tle rozmyta publiczność.
Anna KalinskaANTHONY WALLACEAFP


Tommy Paul - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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