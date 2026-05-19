Trzysetowa potyczka Fręch z finalistką US Open. Efektowna pogoń Polki

Turniej WTA 500 w Strasburgu jest ostatnim dużym sprawdzianem przed startem French Open, choć oczywiście już nie dla największych gwiazd. Te pojawiły się już w Paryżu, Iga Świątek czy Aryna Sabalenka od wczoraj szlifują formę na Steda Roland Garros.

Choć zdarzają się wyjątki - rok temu na występ na wschodzie Francji zdecydowała się Jelena Rybakina, która szukała gry po kiepskich występach w Madrycie i Rzymie. A w tym roku z TOP 10 organizatorzy mają tam Victorię Mboko - ona z kolei w stolicy Włoch nie wystąpiła, za to w ostatnich dniach zatrudniła na okres próbny... Wima Fissette'a. I została w Strasburgu rozstawiona z "1".

Siódemkę w drabince dostała zaś Leylah Fernandez - bardzo solidna na kortach ziemnych w Stuttgarcie i Madrycie. I to właśnie Kanadyjka, finalistka US Open z 2021 roku, była dziś rywalką Magdaleny Fręch w boju o ćwierćfinał turnieju w Strasburgu. Faworytkę było tu wskazać dość łatwo. Tyle że wydarzenia na korcie wcale nie układały się długimi fragmentami po jej myśli.

Leylah jest jedną z nielicznych leworęcznych zawodniczek w tourze, zarazem zdecydowanie lepiej radzi sobie na stronie forhendowej niż bekhendowej. I świadomość tego miała Polka, która od początku konsekwentnie starała się przegrywać akcje przez tę słabszą stronę u rywalki. Na początku bez dobrych efektów, przegrywała 0:2, po bardzo długich gemach. A później te efekty przyszły.

Taktyka Polki zaczęła się sprawdzać, choć dużo dodała też Leylah. Ona chciała atakować, zaczęła popełniać błędy. I sytuacja momentalnie się zmieniła. 1:2, 2:2, 3:2, 4:2 - Fręch mogła być zadowolona.

Bardzo istotne znaczenie miał ósmy gem, w którym Polka prowadziła już 40-0, a i tak musiała rywalizować na przewagi. Kanadyjka zaczęła zmieniać rytm w swojej grze, Magda konsekwentnie szukała jej bekhendu. I już wydawało się, że Łodzianka odskoczy na 5:3, gdy Leylah pomogła siatka. A później była finalistka US Open dołożyła dwa punkty - i wyrównała na 4:4. Kibice na Court Patrice Dominguez na pewno się nie nudzili.

Ta końcówka partii nie układała się po myśli Polki. Fernandez wygrywała za moment 5:4, teraz to ona kontrolowała grę. Za chwilę odrobiła straty od stanu 0-40, Polka starała się przyspieszać grę, ale jej rywalka była w tamtym momencie po prostu lepsza. Leylah miała nawet piłkę setową, Fręch posłała serwis znów do bekhendu rywalki, obroniła się. Ale nie na długo - tym razem to Polka wyrzuciła bekhend. Minęło 61 minut, sędzia Kader Nouni ogłosił triumf Kanadyjki 6:4.

To, co robiło wrażenie, to statystyka punktów wygranych po bezpośrednich atakach. Fręch miała ich sześć, jej rywalka - 23. Trudno tu więc mówić o jakimś przypadku, choć oczywiście szkoda, że Magdalena nie wykorzystała zapaści przeciwniczki z połowy seta.

Sytuacja zaczęła się wymykać Polce z rąk - przegrała gema otwarcia w drugim secie, za chwilę Fernandez uzyskała szansę na przełamanie i 2:0. To mógł być kluczowy moment tego spotkania, Kanadyjka kontynuowała serię, mogła mieć szóstego gema z rzędu. Ale jednak tę długą batalię przegrała.

I nagle wszystko się odmieniło, to Polka za chwilę odskoczyła na 3:1. Mało tego, miała kolejnego break pointa na 4:1. Tu przegrana jeszcze nie miała dużego znaczenia, ale już w kolejnym gemie, gdy Polka też miała 40-30 i inicjatywę w akcję - mogła mieć.

Końcówkę tej partii Łodzianka rozegrała zupełnie inaczej niż w pierwszym secie. Wreszcie to ona atakowała, miała tu więcej winnerów od Kanadyjki (14:8). Ale też wygrywała ważne punkty, w końcówkach gemów. Kibice oglądali momentami świetne starcie, z długimi wymianami, pełnymi slajsów, ale i przyspieszających topspinów. A co najważniejsze - to Fręch wyrównała stan meczu. Minęło 51 minut, było 6:3 na jej korzyść.

Wydawało się, że teraz w lepszej sytuacji jest Polka. I jeszcze początkowej fazie tej partii Łodzianka dawała radę w dłuższych wymianach. W trzeci gemie, przy stanie 1:1, miała stan 40-15. W piątym - 40-30. I dwa razy została przełamana. To zdecydowało, Fernandez odskoczyła na 5:1, później uzyskała piłkę meczową. Fręch ją jeszcze obroniła, też w bardzo efektowny sposób, wygrała drugiego gema.

Dołożyła trzeciego, walczyła jak lwica, nawet w teoretycznie przegranych sytuacjach. Gdy zrobiło się 4:5 i 30-0, z perspektywy Polki, sytuacja zrobiła się już niemal bardzo dobra. Tyle że Kanadyjka wygrała cztery ostatnie akcje, zepchnęła Magdalenę do defensywy.

Fręch przegrała mecz 4:6, 6:3, 4:6. Kader Nouni ogłosił awans Kanadyjki po 168 minutach rywalizacji. Nikt chyba jednak na trybunach w Strasburgu nie narzekał.

