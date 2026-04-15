Trzysetowa batalia Świątek w Stuttgarcie. Ostapenko nagle wypaliła: Nienawidzimy

Iga Świątek to dwukrotna mistrzyni Porsche Tennis Grand Prix. W Stuttgarcie triumfowała kolejno w 2022 (w debiucie) i 2023 roku, zgarniając nowiutkie samochody przygotowane przez organizatorów turnieju. W 2024 roku w półfinale lepsza okazała się Jelena Rybakina.

Podczas zeszłorocznej edycji niemieckich zawodów Polka na etapie ćwierćfinału trafiła na Jelenę Ostapenko. Kibice tenisa doskonale wiedzą, że Łotyszka od lat jest "katem" naszej reprezentantki. Przed starciem w kwietniu 2025 roku bilans Świątek w starciach z o cztery lata starszą rywalką wynosił 0:5.

Ostapenko kompletnie zaskoczona przez Świątek. Poruszenie w Stuttgarcie. Polka ogłosiła po meczu

Przyszła mistrzyni Wimbledonu miała nadzieję, że nareszcie uda jej się pokonać swoją "zmorę". Zaczęło się od seta wygranego 6:3 przez Ostapenko. W pięciu poprzednich pojedynkach za każdym razem Łotyszka zwyciężała 2:0 lub 2:1, kiedy Świątek zgarniała pierwszą partię.

Tym razem scenariusz był inny. Pierwszy raz w historii batalii z Jeleną Ostapenko Polka odbiła się po przegranym secie na start. W drugiej partii to Raszynianka pokonała triumfatorkę French Open z 2017 roku 6:3. Wydawało się, że możemy być świadkami dnia, w którym Iga Świątek nareszcie przełamie fatalną passę. Niestety tak się nie stało.

W decydującym fragmencie spotkania łotewska zawodniczka nie straciła podania i zanotowała dwa przełamania, dzięki czemu ostatecznie wygrała 6:3, 3:6, 6:2. Podczas pomeczowej konferencji prasowej sama Polka wiedziała, że była naprawdę bliska upragnionego triumfu.

- Dzisiaj był wyrównany mecz, więc na pewno miałam swoje szanse, żeby wygrać. Wcześniej te mecze wyglądały inaczej - ona wtedy grała odważnie i praktycznie perfekcyjnie trafiała każdą piłkę. Dziś popełniła trochę błędów. Miałam swoje okazje. Po prostu ich nie wykorzystałam - powiedziała, cytowana przez portal "WP SportoweFakty".

Jeden z dziennikarzy zapytał ją wówczas: - Jesteś wojowniczką, wspaniałą tenisistką, wygrywasz praktycznie ze wszystkimi. Dlaczego, na Boga, nie możesz wygrać z Ostapenko? Coś cię ewidentnie w niej irytuje? Z innymi wygrywasz.

- Wyglądałam dziś na zirytowaną? Bardziej niż zwykle, kiedy przegrywam? - odpowiadała wymownie Świątek. Kilka słów po szóstym zwycięstwie nad Polką - prosto z kortu - rzuciła również Łotyszka. - Chyba obie nienawidzimy ze sobą grać. Mam bardzo dużo szacunku dla Igi i jej teamu za to, co zrobiła dla tenisa. Zawsze, kiedy wychodzę z nią na kort, to jestem gotowa na kolejną bitwę i nawet jeśli nie czuję się dobrze, to walczę. Dziś to pomogło, bo naprawdę walczyłam do ostatniego punktu - podkreślała.

Jelena Ostapenko w zeszłym roku zgarnęła puchar w Stuttgarcie. W finale ograła Arynę Sabalenkę 6:4, 6:1, po czym wyjechała z kortu nowym Porsche. Teraz 28-latka będzie bronić tytułu. W pierwszym meczu zagra z Mirrą Andriejewą. Jeśli wygra, w 1/8 finału zmierzy się z Alycią Parks lub Noma Noha Akugue. W przypadku zanotowania drugiego zwycięstwa Ostapenko znów może spotkać się ze Świątek w ćwierćfinale. Zadanie do wykonania ma również Polka, którą od tego etapu zawodów dzieli tylko mecz z Laurą Siegemund.

Pojedynek 24-latki z Niemką zostanie rozegrany najwcześniej o godz. 18:30, w środę 15 kwietnia. Przed nim odbędzie się mecz z udziałem Ostapenko i Andriejewej.

