Trzysetowa batalia i… puste trybuny. Nie tak to miało wyglądać

W kolejnych dniach najlepsze tenisistki świata rywalizować będą w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Organizatorzy robią, co w ich mocy, by promować imprezę w mediach społecznościowych - publikują w sieci nagrania i zdjęcia zza kulis. Niestety, podczas gdy mecze panów cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców, na ten moment panie występują w Rzymie przed prawie pustymi trybunami. Tak było m.in. podczas środowego meczu Pauli Badosy i Anny-Leny Friedsam.

Iga Świątek o występie w Rzymie i graniu na ,,mączce". WIDEO

Organizatorzy zawiedli. Puste trybuny podczas meczu Badosy i Friedsam

Polski ekspert Adam Romer słusznie zauważył, że organizatorzy zawiedli, ustawiając mecze w tak późnych porach. "Transmisja meczu Badosa vs. Friedsam na 2 najważniejszym korcie w Rzymie. Mecz rusza o 22.05 i... dosłownie pięć osób na trybunach. Po co dawać takie mecze o tej porze?" - napisał.

Ostatecznie to Hiszpanka wywalczyła awans do kolejnej rundy, w której zmierzy się w jedną z czołowych zawodniczek rankingu WTA, Ons Jabeur. Przypomnijmy, że w rywalizacji biorą udział trzy singlistki z Polski. Iga Świątek w piątek 12 maja zagra z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Dzień wcześniej natomiast zaprezentują się pozostałe reprezentantki naszego kraju. Najpierw na korcie w meczu z Lindą Noskovą zobaczymy Magdę Linette. Następnie o awans do III rundy z Madison Keys zagra Magdalena Fręch.