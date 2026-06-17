Trzysetowa batalia Hurkacza z Niemcem. Znamy ćwierćfinalistę ATP 500 Halle

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Środa przyniosła nam kolejne emocje z udziałem Huberta Hurkacza. Po wczorajszym zwycięstwie z Andriejem Rublowem, nasz reprezentant wrócił dzisiaj na kort, tym razem by rywalizować o ćwierćfinał ATP 500 w Halle. Przeciwnikiem triumfatora imprezy sprzed czterech lat był zawodnik gospodarzy - Daniel Altmaier. Panowie rozegrali trzysetową batalię, w której lepszy okazał się Niemiec, wygrywając 3:6, 6:3, 7:5. Oto co się wydarzyło na turnieju Terra Wortmann Open.

Hubert Hurkacz i Daniel Altmaier zmierzyli się ze sobą w drugiej rundzie ATP 500 w Halle
Hubert Hurkacz i Daniel Altmaier zmierzyli się ze sobą w drugiej rundzie ATP 500 w HalleNicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

O tym, że Hubert Hurkacz dobrze czuje się w Halle, pokazywał m.in. w 2022 i 2024 roku. Cztery lata temu zdobył tytuł, a 24 miesiące temu dotarł do finału, ulegając liderowi rankingu ATP - Jannikowi Sinnerowi. W tym sezonie Polak przybył do Niemiec z nadzieją, że uda się znów odnaleźć bardzo dobrą dyspozycję na trawie. Już na "dzień dobry" czekał go wymagający test, przynajmniej na papierze. Trafił na rozstawionego z "8" Andrieja Rublowa. W rzeczywistości otrzymaliśmy jednostronny mecz. Nasz reprezentant zaprezentował solidny poziom, a Rosjanin miał mnóstwo problemów z serwisem. Ostatecznie Wrocławianin triumfował 6:3, 6:2.

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Tym zwycięstwem zapewnił sobie powrót do TOP 100 po tygodniowym rozbracie. Dziś Hurkacz wrócił na kort, by walczyć o awans do ćwierćfinału imprezy rangi "500". Przeciwnikiem Huberta okazał się zawodnik gospodarzy - Daniel Altmaier. Niemiec pokonał w pierwszej rundzie bez straty seta kwalifikanta - Nikoloza Basilaszwiliego. Hurkacz dwukrotnie mierzył się w przeszłości z Altmaierem, za każdym razem na mączce. Oba te starcia wygrał w dwóch setach. Teraz mieliśmy nadzieję na podobny scenariusz - zwłaszcza, że panowie spotkali się na nawierzchni trawiastej.

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ATP Halle: Hubert Hurkacz kontra Daniel Altmaier w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. W pierwszych minutach obaj panowie pewnie utrzymywali własne podania. Sytuacja uległa zmianie w szóstym gemie. Wówczas Altmaier nie wykorzystał piłki na 3:3, doszło do rywalizacji na przewagi. Także kolejne dwa punkty trafiły na konto Huberta i dzięki temu Polak przełamał rywala. Setbol dla Wrocławianina pojawił się już w trakcie ósmego rozdania - po tym, jak Daniel popełnił podwójny błąd serwisowy. Wtedy Niemiec zdołał jeszcze wyjść z opresji, ale nie na długo. Po chwili nasz reprezentant pewnie domknął partię, posyłając na koniec asa. Ostatecznie triumfował 6:3 w premierowej odsłonie.

Hurkacz próbował zaskoczyć rywala już na starcie drugiej partii. Bardzo dobrze returnował, czym sprawiał problemy przeciwnikowi. Polak posiadał w sumie trzy break pointy. Mimo to Altmaier jako pierwszy objął prowadzenie w secie. Po zmianie stron Niemiec próbował zaskoczyć naszego reprezentanta, zrobiło się 15-30 z perspektywy Huberta. Wrocławianin uniknął dodatkowych kłopotów, zgarniając trzy punkty z rzędu. W trzecim gemie Hurkacz znów posiadał dwie szanse na przełamanie. Wciąż jednak nie doświadczyliśmy breaków w tej partii.

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Niestety, przytrafił się on w trakcie szóstego rozdania. Wówczas słabszy moment zanotował Hubert. Po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 0-40. Zawodnik gospodarzy świetnie się wybronił po czym skontrował naszego reprezentanta i zakończył akcję pięknym jednoręcznym bekhendem wzdłuż linii. Hurkacz próbował natychmiast zniwelować stratę, prowadził 30-15 na returnie. Ostatecznie Daniel potwierdził przewagę, przez co wyszedł na 5:2. Końcówka partii potoczyła się już bez większej historii. Wynikiem 6:3 Niemiec doprowadził do decydującej części spotkania.

Na początku trzeciej części pojedynku obaj mocno pilnowali się przy własnych podaniach. W szóstym gemie zobaczyliśmy walkę na przewagi, ale Altmaier nie musiał bronić break pointów. Podczas dziewiątego rozdania pod presją znalazł się Hurkacz. Przy stanie 15-15 popełnił podwójny błąd serwisowy, potem został minięty przez rywala i pojawiły się dwie okazje z rzędu dla Daniela na 5:4. Na szczęście Wrocławianin wyszedł z opresji, zgarniając cztery kolejne punkty.

Podobne kłopoty przytrafiły się kilka minut później. Znów zrobiło się 15-40 z perspektywy Huberta. Altmaier nie wykorzystał obu okazji, doszło do walki na przewagi. Później pojawiały się jednak kolejne szanse dla Niemca. Nasz reprezentant nie dźwignął emocji i przy czwartym break poincie posłał piłkę do korytarza deblowego. Po zmianie stron Daniel wyserwował sobie zwycięstwo 3:6, 6:3, 7:5. Tym samym to zawodnik gospodarzy zagra w ćwierćfinale ATP 500 w Halle z triumfatorem meczu Daniił Miedwiediew - Terence Atmane.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier jest dostępny TUTAJ.

Halle (M)
1/8 finału
17.06.2026
15:40
Zakończony
Wszystko o meczu

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Hubert HurkaczRick RycroftEast News
Daniel Altmaier
Daniel AltmaierFRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej o krótkich rękawach wyraża silne emocje, patrząc w bok; w tle rozmyte sylwetki widzów na trybunach.
Daniił MiedwiediewVALERY HACHEAFP


Hubert Hurkacz - Andriej Rublow. Skrót meczuPolsat Sport

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