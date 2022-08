Trzygodzinny mecz Nadala i pierwsza taka jego sytuacja w karierze

Hijikata w turnieju głównym grał dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów. Spotkanie zaczął bardzo dobrze i dzięki przełamaniu w siódmym gemie wygrał pierwszego seta. Nadal nigdy wcześniej na tym etapie nie stracił premierowej partii.

Później jednak 21-letni Australijczyk nie był w stanie powstrzymać 15 lat starszego gwiazdora. 22-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych zaczął grać lepiej i wykorzystywał błędy Hijikaty.

US Open. Rafael Nadal zagra z Fabiem Fogninim

Tenis Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala To był dopiero drugi mecz Hiszpana od powrotu po kontuzji, która na początku lipca zmusiła go do wycofania się w półfinale Wimbledonu.

Nadal w US Open gra po raz pierwszy od 2019 roku. Jego kolejnym rywalem będzie 60. na liście ATP Włoch Fabio Fognini.

"Pierwszy mecz w Nowym Jorku po trzech latach i od razu w nocnej sesji, to jest zawsze ekscytujące. Poza tym to było moje drugie spotkanie w przeciągu 50 dni. W pewien sposób nie mogło po prostu być perfekcyjne" - stwierdził Hiszpan.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla mężczyzn:

Hubert Hurkacz (Polska, 8.) - Oscar Otte (Niemcy) 6:4, 6:2, 6:4

Rafael Nadal (Hiszpania, 2.) - Rinky Hijikata (Australia) 4:6, 6:2, 6:3, 6:3

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3.) - Sebastian Baez (Argentyna) 7:5, 7:5, 2:0 i krecz Baeza

Cameron Norrie (W. Brytania, 7.) - Benoit Paire (Francja) 6:0, 7:6 (7-1), 6:0

Andriej Rublow (Rosja, 9.) - Laslo Djere (Serbia) 7:6 (7-5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4

Jannik Sinner (Włochy, 11.) - Daniel Altmaier (Niemcy) 5:7, 6:2, 6:1, 3:6, 6:1

Diego Schwartzman (Argentyna 14.) - Jack Sock (USA) 3:6, 5:7, 6:0, 1:0 i krecz Socka

Marin Čilić (Chorwacja, 15.) - Maximilian Marterer (Niemcy) 6:3, 6:2, 7:5

Grigor Dymitrow (Bułgaria, 17,) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2

Denis Shapovalov (Kanada, 19.) - Marc-Andrea Huesler (Szwajcaria) 2:6, 6:4, 6:4, 3:6, 6:1

Daniel Evans (W. Brytania, 20.) - Jiři Vesely (Czechy) 6:4, 6:1, 6:1

Frances Tiafoe (USA, 22.) - Marcos Giron (USA) 7:6 (7-0), 6:4, 6:3

Borna Ćorić (Chorwacja, 25) - Enzo Couacaud (Francja) 6:2, 7:6 (7-5), 3:6, 4:6, 7:5

Lorenzo Musetti (Włochy, 26.) - David Goffin (Belgia) 3:6, 7:5, 6:4, 3:6, 7:6 (11-9)

Holger Rune (Dania, 28.) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:2, 6:4, 7:6 (7-5)

Miomir Kecmanović (Serbia, 32) - Learner Tien (USA) 3:6, 6:1, 6:3, 6:3

Brandon Nakashima (USA) - Paweł Kotow (Rosja) 7:6 (7-4), 6:2, 6:2

Joao Sousa (Portugalia) - Mackenzie McDonald (USA) 1:6, 7:6 (7-4), 7:6 (7-4), 6:3

Richard Gasquet (Francja) - Taro Daniel (Japonia) 6:4, 6:7 (1-7), 6:2, 6:2

John Isner (USA) - Federico Delbonis (Argentyna) 6:3, 6:1, 7:5

James Duckworth (Australia) - Christopher O'Connell (Australia) 4:6, 7:6 (7-0), 6:2, 6:3

Kwon Soon Woo (Korea Płd.) - Fernando Verdasco (Hiszpania) 6:2, 6:7 (4-7), 6:3, 6:3

Federico Coria (Argentyna) - Tallon Griekspoor (Holandia) 7:5, 6:4, 6:3

Christopher Eubanks (USA) - Pedro Martinez (Hiszpania) 7:5, 6:3, 7:6 (7-3)

Jenson Brooksby (USA) - Dušan Lajović (Serbia) 6:2, 6:0, 3:0 i krecz Lajovicia

Gijs Brouwer (Holandia) - Adrian Mannarino (Francja) 6:3, 6:4, 6:4

Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) - Norbert Gombos (Słowacja) 6:3, 6:4, 7:5

Ilja Iwaszka (Białoruś) - Sam Querrey (USA) 4:6. 6:4, 7:6 (10-8), 6:3

Fabio Fognini (Włochy) - Asłan Karacew (Rosja) 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4

Alexei Popyrin (Australia) - Tseng Chun Hsin (Tajwan) 6:3, 7:6 (7-5), 7:6 (7-3)

mecze przerwane

Jason Kubler (Australia) - Mikael Ymer (Szwecja) 5:7, 6:4, 6:2, 1:2

Roberto Carballes Baena (Hiszpania) - Jaume Munar (Hiszpania) 6:1, 6:3, 4:6, 4:1