Trzy sety w finale Sinner - Zverev na Australian Open. Udany rewanż stał się faktem

W decydującym starciu o tytuł Australian Open 2025 w singlu mężczyzn doszło do starcia pomiędzy zawodnikami, którzy zajmują dwie czołowe pozycje w rankingu ATP. O ile obecność Jannika Sinnera nie stanowiła zaskoczenia, o tyle można było mieć spore wątpliwości co do reprezentanta Niemiec. Tenisista urodzony w Hamburgu miał po swojej stronie drabinki takich tuzów jak Carlos Alcaraz czy Novak Djoković. Hiszpan przegrał jednak z Serbem w ćwierćfinale. W związku z tym Zverev rywalizował o awans do finału z 10-krotnym triumfatorem zmagań w Melbourne. Alexander wygrał pierwszego seta 7:6(5) i na tym pojedynek się zakończył. Złoty medalista igrzysk z Paryża skreczował z powodu kontuzji.

